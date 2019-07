काजीरंगा नेशनल पार्क में भरा पानी तो घर में बेड पर आराम फरमाता मिला बाघ

असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। किसान परेशान हैं, उनकी फसल डूब गई है। अनेक लोग मारे गए हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। इस बीच प्रदेश के काजीरंगा स्थित हरमति इलाके के स्थित एक घर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां जब काजीरंगा नेशनल पार्क में पानी भर गया तो एक बाघ घर के बेड पर आराम फरमाता मिला। ट्विटर पर इस बाघ की तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं।

असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के 95 फीसदी हिस्से में पानी भर जाने की वजह से पार्क में मौजूद जानवर मानव आबादी वाले क्षेत्रों में आने को मजबूर हो रहे हैं। रेस्क्यू टीम पार्क के जानवरों को बचाने में पूरी जी-जीन से जुटी हुई है।

A shout out to new followers and those following our #AssamFloods #Kaziranga updates, our team is on location w @kaziranga_ & will #waituntildark to give the #tiger a safe passage from the house to the forest. @fayedsouza @protectwildlife @bahardutt @prernabindra pic.twitter.com/rMnFbugcwO