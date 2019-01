महाराष्ट्र के नंदुरबार में नाव पलटने से 6 डूबे, 34 लोगों को बचाया गया

महाराष्ट्र (Maharashtra) के नंदुरबार जिले (Nandurbar District) में भूषणगांव के पास नर्मदा नदी (Narmada River) में एक नाव के पलटने से छह लोगों की डूबकर मौत हो गई जबकि 34 लोगों को बचा लिया गया।

नंदुरबार पुलिस कंट्रोल अधिकारी बालासाहेब गेधानी ने बताया कि नाव पर करीब 50 लोग सवार थे जो नदी में जाकर मकस संक्रांति के मौके पर पूजा अर्चना कर रहे थी। ठीक, उसी वक्त ये हादसा हुआ।

Maharashtra: Six people died after a boat capsized in Narmada river in Nandurbar district today. More details awaited. pic.twitter.com/wfv5PzVFVf