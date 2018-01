जम्मू कश्मीर: पाकिस्तानी घुसपैठिए को BSF ने मार गिराया, दो बंकर भी तबाह

सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने गुरुवार तड़के अरनिया सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए एक घुसपैठिए को मार गिराया। ख़बरों के मुताबिक, भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के दो बंकर भी नष्ट कर दिए गए।

#FLASH: One intruder gunned down by Border Security Force (BSF) at International border in Arnia area of Jammu and Kashmir's RS Pura sector. pic.twitter.com/9OjOrUMLPF