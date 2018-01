गोवा: मिग-29K लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, रनवे किया गया बंद

गोवा में उस वक्त लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वहां के डबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार को रन-वे पर चलते हुए मिग-29के विमान फिसल गया। सीनियर एयरपोर्ट ऑफिशियल ने बताया कि इस घटने के बाद करीब एक घंटे तक एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा।



रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान में बताया गया कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब प्रशिक्षु पायलट इस लड़ाकू विमान को चला रहा था और यह फिसल गया। गोवा एयरपोर्ट को इंडियन नेवल बेस आईएसएनएस हंस की तरफ से संचालित किया जाता है। प्रवक्ता ने बताया कि लड़ाकू विमान में लगी आग को बुझा दिया गया है।

#WATCH Fire on MiG-29K aircraft being extinguished at Goa airport, after the aircraft went off runway while taking off & caught fire pic.twitter.com/DAPAvHl6Iq