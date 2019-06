मायावती ने की देशभर के नेताओं के साथ बैठक, मीटिंग से पहले मोबाइल, पेन भी कराया जमा

बसपा सुप्रीमो मायावती रविवार को संगठन की अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में देशभर के प्रदेश अध्यक्षों के साथ वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के बाद बसपा की यह बड़ी बैठक थी। इसमें संगठन में बड़े फेरबदल की संभावना भी जताई जा रही है।

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में पहुंचे नेताओं से मीटिंग हॉल में जाने से पहले मोबाइल, पेन, बैग और कार की चाबी जमा कराई गई।

