कश्मीर पर भारत के फैसले से बौखलाया पाकिस्तान, इमरान खान ने उठाए ये 3 कदम

जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) से भारत सरकार द्वारा आर्टिकल 370 (Article 370) हटाए जाने के फैसले के बाद से पाकिस्तान (Paksitan) बौखला गया है। जम्मू-कश्मीर को दो भागों में बांटे जाने के भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं और भारत के खिलाफ बयानबाजी भी। भारतीय संसद द्वारा धारा 370 को हटाने संबंधी बिल पर मंजूरी मिलने के बाद बुधवार को पाक पीएम इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक की। इस बैठक में पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को खत्म करने समेत कई फैसले लिए हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री आवास पर इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक की। इस बैठक में तीन अहम कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने जो तीन फैसले लिए हैं, वह निम्न हैं-

1. भारत के साथ राजनयिक संबंधों को कम करने का फैसला

2. भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार पर रोक

3. भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना

