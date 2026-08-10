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परिषदीय स्कूलों की गुणवत्ता अब प्रदर्शन संकेतकों से होगी तय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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-पढ़ाई से लेकर भवन, पेयजल और शौचालय तक की होगी निगरानी, लक्ष्य में पिछड़े विद्यालयों के लिए बनेगी सुधार कार्ययोजना

परिषदीय स्कूलों की गुणवत्ता अब प्रदर्शन संकेतकों से होगी तय

परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने निगरानी का नया तंत्र लागू किया है। अब विद्यालयों की प्रगति का आकलन निर्धारित परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स (केपीआई) के आधार पर किया जाएगा। इसके तहत विद्यालय से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर तक तय लक्ष्यों की नियमित समीक्षा होगी। विभाग ने नई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। केपीआई के माध्यम से विद्यार्थियों के अधिगम स्तर, कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता, शिक्षक प्रशिक्षण और विभिन्न शैक्षिक योजनाओं की प्रगति को निर्धारित मानकों पर परखा जाएगा। खास तौर पर निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों की भाषा और गणित विषय में दक्षता पर ध्यान दिया जाएगा। शिक्षकों और मास्टर ट्रेनर्स को दिए जा रहे प्रशिक्षण की स्थिति भी समीक्षा का हिस्सा होगी। बीएसए अलका शर्मा ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों और योजनाओं की प्रगति नियमित रूप से पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। लक्ष्य पूरा नहीं होने पर जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। समग्र शिक्षा अभियान के तहत अगस्त और सितंबर के प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर विद्यालयों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा。

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प्रगति की जानकारी पोर्टल पर

पोर्टल पर दर्ज होगी प्रगति बहजोई। नई व्यवस्था में विद्यालयों और विभागीय अधिकारियों को योजनाओं से जुड़ी प्रगति पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कमियों की पहचान कर गैप एनालिसिस किया जाएगा। जिन विद्यालयों की प्रगति निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नहीं मिलेगी, वहां कारणों की समीक्षा कर सुधार के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

बुनियादी सुविधाओं पर भी नजर

बहजोई। केपीआई सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगा। विद्यालय भवनों की स्थिति, निर्माण कार्य, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हुए कार्य और जर्जर भवनों के निस्तारण की भी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा बच्चों के लिए पेयजल, शौचालय, फर्नीचर समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता और स्थिति को भी मूल्यांकन में शामिल किया गया है।

सामान्य प्रश्न

नए निगरानी तंत्र का क्या उद्देश्य है?
नए निगरानी तंत्र का उद्देश्य विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाना है।
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