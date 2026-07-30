कार्यशाला में बच्चों को निपुण बनाने का संकल्प लिया
सीतापुर में परिषदीय स्कूलों के लिए निपुण संकल्प कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें खंड शिक्षा अधिकारियों और शिक्षकों ने बच्चों की शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने पर विचार साझा किए। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीक्षा जोशी ने किया, और जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर. मुख्य अतिथि रहे।
सीतापुर। परिषदीय स्कूलों के बच्चों की शिक्षण व्यवस्था में सुधार व निपुण बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को शहर के एक निजी गेस्ट हाउस में निपुण संकल्प कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सीतापुर व लखीमपुर के खंड शिक्षा अधिकारी, एसआरजी, एआरजी व डायट मेंटर्स ने बच्चों के शिक्षण को और अधिक बेहतर बनाने व व्यावहारिक ज्ञान को लेकर अपने अनुभव साझा किए। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीक्षा जोशी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। जबकि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सीतापुर डॉ. राजागणपति आर. रहे। इस दौरान प्राचार्य डायट लखीमपुर खीरी सीमा गुप्ता, बीएसए लखीमपुर प्रवीण तिवारी, वरिष्ठ प्रवक्ता डायट सीतापुर विपुल शिवसागर और परियोजना से गर्व नागपाल सहित दोनों जनपदों के कई अधिकारी व शिक्षक उपस्थित रहे।
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