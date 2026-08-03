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लखनऊ-कानपुर हाईवे पर जाम से मिलेगी मुक्ति, हादसों पर लगेगी लगाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ-कानपुर हाईवे पर जाम कम करने और हादसों को रोकने के लिए सितंबर से पांच ब्लैक स्पॉट्स का सुधार कार्य शुरू होगा। इसके लिए 140 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। दही चौकी, नवाबगंज, त्रिभुवन खेड़ा, चमरौली और आशा खेड़ा पर सुधार कार्य किया जाएगा, जिससे वाहनों की आवाजाही सुगम होगी।

लखनऊ-कानपुर हाईवे पर जाम से मिलेगी मुक्ति, हादसों पर लगेगी लगाम

लखनऊ-कानपुर हाईवे (एनएच-27) पर जाम से मुक्ति मिलेगी। हादसों पर लगाम भी लगेगी। इस हाईवे पर चिन्हित पांच ब्लैक स्पॉट सुधारने के लिए सितंबर से काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए एनएचएआई ने लखनऊ की संस्था को कार्य आवंटित कर दिया है। सुधार कार्य के लिए 140 करोड़ रुपये की मंजूरी एनएचआई के मुख्यालय से मिल चुकी है। लखनऊ-कानपुर हाईवे पर दही चौकी, नवाबगंज, त्रिभुवन खेड़ा, चमरौली और आशा खेड़ा पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे। इन स्थानों पर तीन सालों में हुए हादसों में 10 से अधिक मौतें और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। यहां सुधार कार्य के लिए एनएचएआई ने एक कंपनी से सर्वे कराया। कंपनी ने दो फ्लाईओवर, एक अंडरपास और दो स्थानों पर सर्विस लेन को चौड़ा करने का सुझाव दिया। इस पर एनएचएआई ने कार्ययोजना बना कर दिल्ली स्थित मुख्यालय को भेजा था। एनएचआई के पीडी नकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि संभवत सितंबर अंत या अक्तूबर के पहले सप्ताह से निर्माणदायी संस्था ब्लैक स्पॉट खत्म करने पर काम शुरू कर देगी。

दही चौकी और नवाबगंज में फ्लाईओवर-

दही चौकी पर बनाया जाने वाला फ्लाईओवर डेढ़ किमी लंबा होगा। यह 12 मीटर चौड़ा होगा, जो कि दो लेन का होगा। नवाबगंज में बनने वाला फ्लाईओवर 600 मीटर लंबा होगा। यह भी 12 मीटर चौड़ा और दो लेन का होगा। इन दोनों फ्लाईओवर बनने के बाद वाहनों को हाईवे को पार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जाम और हादसों पर लगाम लगेगा।

300 मीटर लंबा होगा अंडरपास-

त्रिभुवन खेड़ा में 490 मीटर लंबा लाइट व्हीकल अंडरपास बनाया जाएगा। यह दो लेन का होगा, जिससे कि दोनों साइड के वाहनों को सड़क को पार करने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

सर्विस रोड-

चमरौली में सर्विस लेन को दोनों तरफ से 500 मीटर लंबाई और 48 मीटर चौड़ाई में बढ़ाया जाएगा। आशा खेड़ा में कानपुर से आने वाली सड़क पर 600 मीटर की सर्विस रोड बनाई जाएगी। यहां सर्विस रोड बनाने से वाहनों को मुड़ कर हाईवे पर आने में दिक्कत नहीं होगी, जिससे यहां हादसे और जाम की समस्या में कमी आएगी।

सामान्य प्रश्न

लखनऊ-कानपुर हाईवे पर सुधार कार्य कब से शुरू होगा?
सुधार कार्य सितंबर से शुरू किया जाएगा।
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