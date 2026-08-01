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जेजे कॉलेज से मेघातरी तक बदलेगी रांची-पटना रोड की सूरत, दिखेंगे कई सुधार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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कोडरमा जिले में जेजे कॉलेज से मेघातरी तक की सड़क का विकास कार्य शुरू हो गया है। इस परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण और उन्नयन किया जायेगा, जिससे आवागमन सुगम होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। एनएचएआई के अनुसार, परियोजना से यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव होगा।

जेजे कॉलेज से मेघातरी तक बदलेगी रांची-पटना रोड की सूरत, दिखेंगे कई सुधार

कोडरमा, वरीय संवाददाता। रांची-पटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोडरमा जिले के जेजे कॉलेज से कोडरमा घाटी स्थित मेघातरी तक सड़क की सूरत जल्द बदलने वाली है। इस महत्वपूर्ण हिस्से की पीचिंग और उन्नयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिलहाल लेआउट और मैपिंग का कार्य चल रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद सड़क दोनों ओर लगभग दो-दो फीट चौड़ी हो जाएगी, जिससे आवागमन अधिक सुगम होगा और दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार, बरही से जेजे कॉलेज तक फोरलेन हाईवे का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। अब जेजे कॉलेज से रजौली तक शेष हिस्से का सौदर्यीकरण और सुधार का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

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इस मामले में एनएचएआई के प्रोजेक्ट हेड आशुतोष सोनी कहते हैं कि यह सड़क रांची और पटना को जोड़ने वाला प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग है। कोडरमा घाटी के घुमावदार मोड़ और अपेक्षाकृत संकरी सड़क के कारण यहां अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। घाटी में कुछ जगहों पर सड़क चौड़ी होने से बड़े वाहनों की आवाजाही आसान होगी, ओवरटेकिंग में सुविधा मिलेगी और जाम की समस्या भी कम होगी।इधर, इससे जुड़ी निर्माण एजेंसी के अनुसार, सड़क के दोनों किनारों का विस्तार कर आधुनिक मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। परियोजना पूरी होने के बाद कोडरमा घाटी से गुजरने वाले यात्रियों को अधिक सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को भी लंबे समय से इस परियोजना का इंतजार था, जिसके शुरू होने से क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

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