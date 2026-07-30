लावारिश मरीजों के लिए जिला अस्पताल में बनेगा अलग वार्ड

जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और मरीजों की सहूलियत के लिए अस्पताल प्रशासन ने ठोस कदम उठाया है। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले या पुलिस व सामाजिक संस्थाओं द्वारा लाए जाने वाले लावारिस मरीजों के लिए अब एक अलग और विशेष वार्ड का निर्माण किए जाने पर सहमति बनी है। इस संबंध में जिला अस्पताल के सीएमएस ने एडी हेल्थ के माध्ययम से महानिदेशक स्वास्थ्य को एक औपचारिक पत्र लिखकर भेजने की कार्ययोजना तैयार की है, ताकि बजट की मंजूरी मिलने पर कार्य किया जा सके। जिला अस्पताल प्रशासन को लंबे समय से सामान्य वार्डों में अव्यवस्था की शिकायतें मिल रही थीं। वर्तमान व्यवस्था के तहत अस्पताल में कोई अलग वार्ड न होने के कारण, लावारिस मरीजों को सामान्य वार्ड में ही एक छोटा सा पार्टीशन लगाकर भर्ती कर दिया जाता था। कई बार इन मरीजों की सही से देखभाल न होने या लंबे समय से नहाने व साफ-सफाई न मिलने के कारण वार्ड में भीषण दुर्गंध फैल जाती थी। इससे वहां भर्ती अन्य मरीजों, उनके तीमारदारों और ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ व डॉक्टरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। संक्रमण फैलने का खतरा भी लगातार बना रहता था। इन्हीं दिक्कतों और मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सीएमएस ने अलग वार्ड बनाने का फैसला किया है।