दिसंबर तक पश्चिमी डिवीजन में बनेंगे तीन नए पावर सब स्टेशन
मुजफ्फरपुर में उपभोक्ताओं को इस साल के अंत तक बेहतर बिजली आपूर्ति की उम्मीद है। विभाग ने तीन नए पावर सबस्टेशन चालू करने का लक्ष्य रखा है। इससे ओवरलोडिंग कम होगी और बिजली आपूर्ति नियमित होगी। हालांकि, देवरिया पावर सब स्टेशन के निर्माण में चोरी की घटनाएं रुकावट पैदा कर रही हैं।
मुजफ्फरपुर, वसं। पश्चिमी विद्युत डिवीजन के उपभोक्ताओं को इस साल के अंत तक बेहतर और अधिक भरोसेमंद बिजली आपूर्ति मिलने की उम्मीद है।
नए पावर सब स्टेशन
विभाग ने सितंबर से दिसंबर के बीच तीन नए पावर सब स्टेशन (पीएसएस) चालू करने का लक्ष्य रखा है। विद्युत कार्यपालक अभियंता मो. साजिद हुसैन ने बताया कि तुर्की पावर सब स्टेशन सितंबर, देवरिया अक्टूबर और राजेपुर दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। इनके चालू होने से इन क्षेत्रों में ओवरलोडिंग घटेगी, फॉल्ट कम होंगे और बिजली आपूर्ति अधिक नियमित होगी। उपभोक्ताओं को बेहतर वोल्टेज, कम ट्रिपिंग और निर्बाध बिजली आपूर्ति का लाभ मिलेगा।
देवरिया पावर सब स्टेशन की चुनौती
देवरिया पावर सब स्टेशन की परियोजना के सामने बड़ी चुनौती भी खड़ी हो गई है। निर्माणाधीन स्टेशन के लिए बिछाई जा रही 11 केवी लाइन के 34 पोलों पर लगे करीब 4.8 किलोमीटर रैविट कंडक्टर की चोरी से करोड़ों रुपये की परियोजना प्रभावित हुई है। इससे निर्माण कार्य की गति पर असर पड़ा है और तय समयसीमा को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। विभाग का कहना है कि चोरी की घटना के बावजूद परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अभियंता ने बताया कि फिलहाल देवरिया क्षेत्र में धनपुरा, धनैया और पारू फीडर के माध्यम से बिजली आपूर्ति की जा रही है। इसके बन जाने से पश्चिमी डिविजन में पीएसएस की संख्या बढ़कर 22 हो जाएगी।
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