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एप से विद्यालयों की होगी शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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जिले के सरकारी विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता और विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धियों की निगरानी अब एप से होगी। शिक्षा विभाग ने के-सैपी लागू किया है। प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस पर गूगल फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। जानकारी वास्तविक साक्ष्यों के आधार पर देनी होगी। सुधारात्मक कदम समय रहते उठाए जाएंगे।

एप से विद्यालयों की होगी शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी

अंतिम कार्य दिवस पर भरना होगा गूगल फॉर्म, फोटो व दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करना अनिवार्य समय पर और सही सूचना देने के निर्देश, शैक्षणिक सुधार व अधिगम गुणवत्ता बढ़ाने पर रहेगा फोकस (युवा पेज) भभुआ, नगर संवाददाता। जिले के सरकारी विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धि और विद्यालयों में संचालित गतिविधियों की नियमित निगरानी अब एप से होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कैमूर विद्यालय शैक्षणिक प्रदर्शन सूचकांक यानी कैमूर स्कूल एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स (के-सैपी) लागू किया है।

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शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए अनिवार्य निर्देश

विभाग ने सभी प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षकों को प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस पर निर्धारित गूगल फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया है। विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से विद्यालयों के शैक्षणिक प्रदर्शन का वास्तविक आकलन हो सकेगा और कमियों के आधार पर समय रहते सुधारात्मक पहल की जा सकेगी। विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, विद्यालयों को गूगल फॉर्म में दी जाने वाली प्रत्येक सूचना वास्तविक अभिलेखों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही दर्ज करनी होगी। जिन बिंदुओं पर आवश्यकता होगी, वहां संबंधित गतिविधियों के फोटो अथवा दस्तावेज भी अपलोड करना अनिवार्य रहेगा। प्रपत्र सबमिट करने के बाद उसका सबमिशन कन्फर्मेशन अथवा स्क्रीनशॉट संबंधित प्रखंड एवं जिला स्तरीय व्हाट्सएप समूह में साझा करना होगा, ताकि समयबद्ध अनुपालन की निगरानी की जा सके। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि गलत, अपूर्ण अथवा विलंब से उपलब्ध कराई गई सूचना की जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय की होगी। इसलिए सभी प्रधानाध्यापकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर तथ्यपरक और गुणवत्तापूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

सुधारात्मक कदम और समीक्षा प्रक्रिया

सुधार की होगी सतत समीक्षा विभाग के अनुसार, के-सैपी का उद्देश्य विद्यालयों की कमियां गिनानी नहीं, बल्कि शैक्षणिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाना है। इस पहल के माध्यम से विद्यालयों में पठन-पाठन की गुणवत्ता, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का नियमित मूल्यांकन किया जाएगा। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विद्यालयवार समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे, जिससे जिले में शिक्षा की गुणवत्ता और अधिगम परिणामों में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

सामान्य प्रश्न

गूगल फॉर्म भरने के लिए निर्धारित समय कब है?
गूगल फॉर्म भरने के लिए प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस का निर्धारित समय है।
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