एप से विद्यालयों की होगी शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी

अंतिम कार्य दिवस पर भरना होगा गूगल फॉर्म, फोटो व दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करना अनिवार्य समय पर और सही सूचना देने के निर्देश, शैक्षणिक सुधार व अधिगम गुणवत्ता बढ़ाने पर रहेगा फोकस (युवा पेज) भभुआ, नगर संवाददाता। जिले के सरकारी विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धि और विद्यालयों में संचालित गतिविधियों की नियमित निगरानी अब एप से होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कैमूर विद्यालय शैक्षणिक प्रदर्शन सूचकांक यानी कैमूर स्कूल एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स (के-सैपी) लागू किया है।

शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए अनिवार्य निर्देश

विभाग ने सभी प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षकों को प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस पर निर्धारित गूगल फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया है। विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से विद्यालयों के शैक्षणिक प्रदर्शन का वास्तविक आकलन हो सकेगा और कमियों के आधार पर समय रहते सुधारात्मक पहल की जा सकेगी। विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, विद्यालयों को गूगल फॉर्म में दी जाने वाली प्रत्येक सूचना वास्तविक अभिलेखों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही दर्ज करनी होगी। जिन बिंदुओं पर आवश्यकता होगी, वहां संबंधित गतिविधियों के फोटो अथवा दस्तावेज भी अपलोड करना अनिवार्य रहेगा। प्रपत्र सबमिट करने के बाद उसका सबमिशन कन्फर्मेशन अथवा स्क्रीनशॉट संबंधित प्रखंड एवं जिला स्तरीय व्हाट्सएप समूह में साझा करना होगा, ताकि समयबद्ध अनुपालन की निगरानी की जा सके। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि गलत, अपूर्ण अथवा विलंब से उपलब्ध कराई गई सूचना की जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय की होगी। इसलिए सभी प्रधानाध्यापकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर तथ्यपरक और गुणवत्तापूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।