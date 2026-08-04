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20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जमालपुर-भागलपुर रेलखंड की कई ट्रेनें रहेंगी रद्द

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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जमालपुर और भागलपुर रेलखंड पर यात्रियों के लिए सूचना है कि मोकामा के पास राजेंद्र पुल के समानांतर नए रेल पुल के लिए 20 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। कई महत्वपूर्ण ट्रेनें रद्द रहेंगी जिससे यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जमालपुर-भागलपुर रेलखंड की कई ट्रेनें रहेंगी रद्द

जमालपुर, निज प्रतिनिधि। जमालपुर, भागलपुर और किऊल रेलखंड से सफर करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मोकामा के पास गंगा नदी पर स्थित राजेंद्र पुल के समानांतर बनाए गए नए रेल पुल को मुख्य लाइन से जोड़ने के लिए 20 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक नॉन इंटरलॉकिंग (एनआई) विकास कार्य किया जाना है। इस अवधि में कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। कई ट्रेनों को रद्द किया जाएगा। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह जानकारी ईस्ट सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने दी है, उन्होंने बताया कि दानापुर मंडल के राजेंद्र पुल, ऊपरी हाथीदह जंक्शन, टाल जंक्शन, रामपुर डुमरा तथा सोनपुर मंडल के दिनकर ग्राम और सिमरिया के बीच डबल लाइन परियोजना के तहत नए पुल को चालू करने और मुख्य लाइन कनेक्शन जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए प्री-नॉन इंटरलॉकिंग एवं नॉन इंटरलॉकिंग कार्य निर्धारित किया गया है।

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ये ट्रेनें विभिन्न तिथियों में रहेंगी रद्द

20 सितंबर को 13029 हावड़ा-मोकामा, 13031 हावड़ा-जयनगर, 13415 मालदा टाउन-पटना व 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसी तरह 21 सितंबर को 13031 हावड़ा-जयनगर, 13032 जयनगर-हावड़ा, 13416 पटना-मालदा टाउन, 22 सितंबर को 13031 हावड़ा-जयनगर, 13032 जयनगर-हावड़ा, 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली, 23 सितंबर को 13031 हावड़ा-जयनगर, 13032 जयनगर-हावड़ा, 13415 मालदा टाउन-पटना, 24 सितंबर को 09033 उधना-मालदा टाउन स्पेशल, 13031 हावड़ा-जयनागर, 13032 जयनगर-हावड़ा, 13416 पटना-मालदा टाउन, 13423 भागलपुर-अजमेर एक्सप्रेस, 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस, 25 सितंबर को 13032 जयनगर-हावड़ा, 13415 मालदा टाउन-पटना, 13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर, 13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर एक्सप्रेस, 13429 मालदा टाउन-आनंद विहार टर्मिनल, 26 सितंबर को 13031 हावड़ा-जयनगर, 13032 जयनगर-हावड़ा, 13416 पटना-मालदा टाउन, 13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर, 13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर, 13424 अजमेर-भागलपुर एक्सप्रेस, 13430 आनंद विहार टर्मिनल-मालदा टाउन, 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस, 27 सितंबर को 09034 मालदा टाउन-उधना स्पेशल, 13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस, 13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर, 13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर एक्सप्रेस, 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन, 28 सितंबर को 13031 हावड़ा-जयनगर, 13032 जयनगर-हावड़ा, 13416 पटना-मालदा टाउन, 13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर, 13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर, 29 सितंबर को 13031 हावड़ा-जयनगर, 13032 जयनगर-हावड़ा, 13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर, 13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर एक्सप्रेस, 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली, 30 सितंबर को 13032 जयनगर-हावड़ा, 13415 मालदा टाउन-पटना, 13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर, 13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर, 01 अक्टूबर को 09033 उधना-मालदा टाउन, 13032 जयनगर-हावड़ा, 13416 पटना-मालदा टाउन, 13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर, 13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर, 13423 भागलपुर-अजमेर, 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन, 02 अक्टूबर को 13031 हावड़ा-जयनगर, 13032 जयनगर-हावड़ा, 13415 मालदा टाउन-पटना, 13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर, 13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर, 13429 मालदा टाउन-आनंद विहार टर्मिनल, 03 अक्टूबर को 13031 हावड़ा-जयनगर, 13032 जयनगर-हावड़ा, 13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर, 13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर, 13424 अजमेर-भागलपुर, 13430 आनंद विहार टर्मिनल-मालदा टाउन और 04 अक्टूबर को 09034 मालदा टाउन-उधना, 13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेंगी।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन से ट्रेनें 20 सितंबर को रद्द रहेंगी?
20 सितंबर को 13029 हावड़ा-मोकामा, 13031 हावड़ा-जयनगर, 13415 मालदा टाउन-पटना व 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

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