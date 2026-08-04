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भीम आर्मी की समीक्षा बैठक में संगठन विस्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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सहपऊ में भीम आर्मी की बैठक में मौजूद पदाधिकारी। भीम आर्मी की समीक्षा बैठक संगठन विस्तारभीम आर्मी की समीक्षा बैठक संगठन विस्तारभीम आर्मी की समीक्षा बैठ

भीम आर्मी की समीक्षा बैठक में संगठन विस्तार

सहपऊ। हाथरस में भीम आर्मी जय भीम संगठन के कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक प्रदेश महासचिव ऋषि बौद्ध के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक के दौरान संगठन को अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने के उद्देश्य से नई संगठनात्मक रणनीतियों और कार्ययोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा की तैयारियों, रूपरेखा, जिम्मेदारियों और सफल आयोजन को लेकर विचार-विमर्श किया गया। प्रदेश महासचिव ऋषि बौद्ध ने कार्यकर्ताओं से अनुशासन, एकजुटता और समर्पण के साथ संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया।

उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 15 अगस्त की तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। बैठक में संगठन की आगामी गतिविधियों को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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