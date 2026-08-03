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महुआ में एसयूसीआई की बैठक में विभिन्न ज्वलंत बिंदुओं पर हुई चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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सोमवार को फुदेनी चौक पर एसयूसीआई के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें किसान दौरा आत्महत्या, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, और सफाई कर्मियों के हड़ताल के मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता ललित कुमार घोष ने की, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए। सरकार की असंवेदनशीलता को लेकर कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रकट किया।

महुआ में एसयूसीआई की बैठक में विभिन्न ज्वलंत बिंदुओं पर हुई चर्चा

यहां फुदेनी चौक पर एसयूसीआई से जुड़े कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक सोमवार को हुई। जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। यह बैठक राज्य कमेटी सदस्य इंद्रदेव राय की उपस्थिति में जिला सचिव ललित कुमार घोष की अध्यक्षता में हुई। जबकि बैठक का संचालन दिनेश राय ने किया। इस मौके पर शिवदास घोष के स्मृति दिवस के अवसर पर पटना के एक हॉल में होने वाले जनसभा में अधिक से अधिक भागीदारी निभाने को लेकर कई प्रस्ताव लिए गए। वही प्रतियोगी परीक्षाओं की पेपर लीक की समस्या, खेती किसानी से तंग आकर किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान द्वारा की जाने वाली आत्महत्या को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया।

महुआ सहित प्रदेश में सफाई कर्मियों की वाजिब मजदूरी एवं अन्य भत्ते ना मिलने के कारण मजबूरन हड़ताल पर जाने के बावजूद उनकी नहीं सुनने पर सरकार के प्रति कार्यकर्ताओं ने असंवेदनशील बताया। बैठक में प्रमुख रूप से अनिल कुमार, जाबिर अली, चंद्र भूषण कुमार, शिवनाथ कुमार, मुमताज, प्रिंस कुमार, राम पुकार राय, अरुण राय आदि उपस्थित थे। -नवनीत कुमार

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