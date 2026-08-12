2027 की जनगणना को लेकर जमालपुर सदर प्रखंड में बैठक संपन्न
जमालपुर सदर प्रखंड कार्यालय में 2027 की जनगणना को लेकर बैठक आयोजित की गई। बीडीओ श्वेता कुमारी की अध्यक्षता में, 32 कर्मियों को 94 राजस्व गांवों से डाटा संग्रहण के लिए जिम्मेदारी दी गई। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी। डाटा संग्रहण का कार्य 31 अगस्त तक पूरा होगा।
जमालपुर, निज प्रतिनिधि। वर्ष 2027 में प्रस्तावित जनगणना को लेकर जमालपुर सदर प्रखंड कार्यालय में मंगलवार को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी श्वेता कुमारी ने की। इसमें जनगणना से संबंधित डाटा संग्रहण की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में डाटा संग्रहण के लिए कुल 32 कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये कर्मी जमालपुर सदर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले 94 राजस्व गांवों में जाकर विभिन्न बिंदुओं पर आवश्यक जानकारी जुटाएंगे।डाटा संग्रहण के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहित सामाजिक एवं बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी भी एकत्र की जाएगी।
मौके पर बीडीओ श्वेता कुमारी ने कर्मियों को निर्देश दिया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण और सही डाटा का संग्रहण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनगणना से प्राप्त आंकड़े भविष्य की विकास योजनाओं और सरकारी नीतियों के लिए महत्वपूर्ण आधार होंगे। इसलिए प्रत्येक गांव से मिलने वाली जानकारी को पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ दर्ज किया जाए। वहीं बैठक में डाटा संग्रहण के दौरान आने वाली संभावित समस्याओं, कर्मियों की जिम्मेदारियों और कार्य को समय पर पूरा करने को लेकर भी चर्चा की गई। डाटा कलेक्शन का कार्य 31 अगस्त तक पूरा किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
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