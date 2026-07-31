बाजार उन्मुख हो छात्रों की मानसिकता: प्रो. मुश्ताक

राजीव रंजन झा,दरभंगा। यह एक सच्चाई है कि सभी शिक्षित लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती। वैश्वीकरण के बाद पूरी दुनिया और भारत में निजी कंपनियों का नेटवर्क फैल चुका है और कई राष्ट्रीय और विदेशी कंपनियां भारत में रोजगार के अवसर प्रदान कर रही हैं, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यावसायिक शिक्षा के साथ-साथ हमारे छात्रों की मानसिकता को बाजार की मांग के अनुरूप ढाला जाए। सीएम कॉलेज में गुरुवार को प्रधानाचार्य प्रो. मुश्ताक अहमद ने उक्त बातें कही। सीएम कॉलेज में बीबीए और बीसीए प्रथम वर्ष (सत्र 2026-29) के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रो. अहमद ने कहा कि पारंपरिक पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मुख्य अंतर यह है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों को पहले दिन से ही यह प्रयास करना चाहिए कि वे न केवल रोजगार प्राप्त करें, बल्कि रोजगार प्रदाता भी बनें।

इसलिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दे रही हैं । प्रो. अहमद ने कहा कि हम दो दशकों से बीबीए और बीसीए पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं और हमारे छात्र कॉलेज को देश और विदेश में प्रसिद्ध बना रहे हैं। मुझे आशा है कि इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र इसकी आवश्यकताओं को गंभीरता से समझेंगे और इसके अनुरूप स्वयं को तैयार करेंगे। बीबीए समन्वयक डॉ. ललित शर्मा, बीसीए समन्वयक डॉ. अनुपम कुमार सिंह ने दोनों पाठ्यक्रमों की समकालीन प्रासंगिकता और भविष्य की चुनौतियों पर प्रकाश डाला।डॉ. दिव्या शर्मा ने बदलते वैश्विक संदर्भ में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व और छात्रों की समस्याओं पर प्रकाश डाला। वाणिज्य विभाग के सभी शिक्षक और अन्य विभागों के शिक्षक भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उद्घाटन सत्र में सभी छात्रों का परिचय कराया गया और उनकी शैक्षणिक गतिविधियों पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि इन दिनों सीएम कॉलेज, दरभंगा में विभिन्न पाठ्यक्रमों का प्रेरण सत्र आयोजित किया जा रहा है।