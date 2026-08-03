भावी पीढ़ी के निर्माण में प्रधानाचार्यों की भूमिका महत्वपूर्ण : डॉ. नीरा

झुमरी तिलैया में आयोजित दो दिवसीय प्रांतीय प्रधानाचार्य बैठक का समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि डॉ. नीरा यादव ने बताया कि प्रधानाचार्य केवल विद्यालय के प्रशासन का ही नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी शिक्षा की गुणवत्ता और नवाचार पर विचार-विमर्श किया।

झुमरी तिलैया निज प्रतिनिधि। कैलाश राय सरस्वती विद्या मंदिर, झुमरीतिलैया में आयोजित दो दिवसीय प्रांतीय प्रधानाचार्य बैठक का रविवार को गरिमामय वातावरण में समापन हुआ। समापन सत्र में झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री एवं कोडरमा विधायक डॉ. नीरा यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य केवल विद्यालय का प्रशासन नहीं संभालते, बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य के निर्माता होते हैं। भावी पीढ़ी के निर्माण और समाज को सही दिशा देने में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। यह केवल नौकरी नहीं, बल्कि एक कठिन साधना और सामाजिक दायित्व है।

विशिष्ठ अतिथि और उनके विचार इस अवसर पर विद्या विकास समिति, झारखंड के प्रदेश सचिव नकुल कुमार शर्मा, विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष नारायण सिंह, सचिव अनुराग सिंह, हजारीबाग विभाग निरीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह तथा जमशेदपुर के सह विभाग प्रमुख बिरेंन नाथ टुडू सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

विद्यालय के प्राचार्य और वार्ता विद्यालय के प्राचार्य आनंद मोहन ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े अनुभवी प्रधानाचार्यों का एक मंच पर एकत्र होकर शिक्षा की गुणवत्ता, नवाचार और संस्कार आधारित शिक्षण पर विचार-विमर्श करना विद्यालय के लिए गौरव की बात है। प्रदेश सचिव नकुल कुमार शर्मा ने विद्या भारती की कार्ययोजना और विकास यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संगठन वर्षों की साधना, समर्पण और राष्ट्रभावना का परिणाम है। उन्होंने गोरखपुर के प्रथम शिशु मंदिर से शुरू हुई इस यात्रा को आज देशव्यापी शिक्षा आंदोलन का स्वरूप बताया।

शिक्षा के प्रति अपील विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के सचिव अनुराग सिंह ने प्रधानाचार्यों से विद्यार्थियों को संस्कारयुक्त, चरित्रवान एवं राष्ट्रोपयोगी शिक्षा देने का आह्वान किया। वहीं विभाग निरीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन धनबाद विभाग के विभाग प्रमुख नीरज लाल ने किया। बैठक में विद्या विकास समिति के पूर्णकालिक कार्यकर्ता एवं राज्यभर से आए प्रधानाचार्यों ने भाग लिया। आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति, आचार्यों एवं शिक्षिकाओं की सक्रिय भूमिका रही।

पूर्व छात्रों की उपस्थिति इस अवसर पर पूर्व छात्र परिषद के संयोजक भैया पंकज सिंह, डॉ. मिनाक्षी, अंकित गुप्ता, लखन सिंह, अनिमेश यादव, रितेश सिंह, सूरज सौरव, विकाश जैन, विनीत संघई, पंकज शर्मा, हर्ष शर्मा, विद्या विकास समिति के पूर्णकालिक अखिलेश कुमार, ओम प्रकाश सिन्हा, रमेश कुमार, विवेक नयन पांडेय, तुलसी कुमार ठाकुर व प्रांतीय कार्यालय के मनोज भारद्वाज, धनंजय कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय समिति के सदस्य पंकज सिंह, मिनी हिसारिया, डॉ मिनाक्षी, आचार्य मनोज कुमार सिंह, प्रदीप कुमार, नीरज कुमार, प्रणव प्रभास, प्रभात सौरव, उमाशंकर कुमार, मुन्ना सिंह, चंद्रशेखर कुमार, दीपक विश्वकर्मा आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।