शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है : डॉ. रमेश
बेदो में आयोजित पांच दिवसीय वार्षिक आचार्य प्रशिक्षण वर्ग के तीसरे दिन, डॉ. रमेश प्रसाद गुप्ता ने शिक्षा के साथ संस्कारों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आचार्यों से बच्चों में राष्ट्रभक्ति और नैतिक मूल्यों को विकसित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में स्व. मनीष गुप्ता की पुण्यतिथि भी मनाई गई।
बेड़ो, प्रतिनिधि। शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है। शिक्षित और संस्कारित समाज ही विकसित भारत की मजबूत नींव रख सकता है। ये बातें एकल अभियान के संच अध्यक्ष डॉ. रमेश प्रसाद गुप्ता ने बुधवार को बेड़ो प्रखंड मुख्यालय स्थित विवाह मंडप में आयोजित पांच दिवसीय वार्षिक आचार्य प्रशिक्षण वर्ग के तीसरे दिन कहीं। सुबह शारीरिक सत्र में योग, आसन और वंदना गीत के बाद प्रशिक्षण शुरू हुआ। धनंजय कुमार यादव ने पाठ नियोजन और सुषमा देवी ने भाषा ज्ञान विषय पर आचार्यों को प्रशिक्षण दिया। डॉ. गुप्ता ने आचार्यों से बच्चों में राष्ट्रभक्ति, नैतिक मूल्यों और सामाजिक संस्कार विकसित करने का आह्वान किया।
प्रशिक्षण के दौरान संच अध्यक्ष डॉ. रमेश प्रसाद गुप्ता के बड़े भाई स्व. मनीष गुप्ता की छठी पुण्यतिथि भी मनाई गई। सभी आचार्यों और संच समिति के सदस्यों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में विकास कुमार बंटी, रवींद्र वर्मा, कमलनाथ महतो, करमी देवी, सुषमा देवी, बसंती देवी, धनंजय महतो, किशुन महतो, शंकर गोप, संदीप उरांव, रीता देवी, कांति देवी, प्रियंका कुमारी, असरिता कच्छप समेत दर्जनों लोग मौजूद थे।
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