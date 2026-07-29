ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर हुई कार्यशाला
बांदा जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को लागू करने के लिए एक बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें बताया गया कि नियम शहरी एवं ग्रामीण दोनों स्थानीय निकायों पर लागू होंगे। जिन संस्थाओं को 100 किग्रा. कचरा उत्पन्न होता है, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। प्रभावी कचरा प्रबंधन हेतु योजनाएँ साझा की गईं।
बांदा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को लागू किये जाने को लेकर जिले में प्रतिदिन उत्सर्जित ठोस अपशिष्ठ के प्रभावी क्रियावन्यन के लिए गठित समिति की बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यशाला में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण ने बताया गया कि ठोस अपशिष्ट नियम शहरी स्थानीय निकाय के साथ-साथ ग्रामीण स्थानीय निकाय पर भी लागू होगें। जिसमें इन निकायों के अन्तर्गत आने वाले ऐसे कचरा उत्पन्न करने वाले संस्था/परिसर जो कि प्रतिदिन 100 किग्रा. कचरा उत्पन्न करते हो अथवा 40,000 लीटर जल का उपभोग करते हो या 20,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में संचालित हो बल्क वेस्ट की श्रेणी में आयेगें।
उनको सीपीसीबी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय मायाशंकर ने बताया कि स्थानीय निकायों को सोर्स सेग्रीगेशन, डोर-टू-डोर वेस्ट कलैक्शन एवं वेस्ट प्रोसेसिंग हेतु प्लान्ट का संचालन कराना आवश्यक है। जिला कार्यक्रम प्रबन्धक स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय द्वारा कार्यशाला में प्रभावी कचरा प्रबंधन, घर-घर कचरा पृथककरण, गीले कूड़े से कम्पोस्ट तैयार करने, अपशिष्ट, सूखे कूड़े को पृथक-पृथक कर मूल्यवान संशाधन के रूप मंे विकसित किये जाने, स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी विषयों की विस्तृत जानकारी दी गयी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें