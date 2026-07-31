कोडरमा में हाईवे पर लागू होगा एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम

कोडरमा-पटना रोड पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एनएचएआई और परिवहन विभाग द्वारा सुधार की योजना बनाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रांची-पटना रोड पर एडवांस ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली लागू की जाएगी। कमेटी बनाई जाएगी जो अवैध पार्किंग के खिलाफ नियमित कार्रवाई करेगी।

कोडरमा। रांची-पटना रोड पर लगातार हो रहे हादसों को रोकने के लिए एनएचएआई और जिला परिवहन विभाग की ओर से लगातार सुधार के उपाय किए जा रहे हैं। इसके तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोडरमा घाटी से बरही तक रांची-पटना रोड पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (एटीएमएस) लागू करने की योजना पर काम चालू कर दिया गया है। एनएचएआई के प्रोजेक्ट हेड आशुतोष सोनी ने बताया कि इसके तहत कोडरमा में एनएचएआई, परिवहन विभाग, पुलिस और प्रशासन के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी एनएच-20 अर्थात रांची-पटना रोड पर अवैध पार्किंग के खिलाफ नियमित अभियान चलाएगी। कमेटी की ओर से चलाये जानेवाले इस अभियान की वीडियो रिकार्डिंग होगी और उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित केंद्रीय कमेटी को भेजा जाएगा। कोडरमा में भी कमेटी गठन के लिए 75 दिनों की मोहलत दी गई है। मालूम हो कि सरकार की ओर से भी इस पर जल्द फाइनल रिपोर्ट मांगी गई है।

अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई एनएच पर अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए होगी जवाबदेह

कोडरमा के जिला परिवहन पदाधिकारी विजय कुमार सोनी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गाइडलाइन जारी हुआ है। इसमें जिले के डीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करनी है। यही कमेटी एनएच पर अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए जवाबदेह होगी। कमेटी को अवैध पार्किंग और कब्जे के खिलाफ न केवल नियमित कार्रवाई करनी होगी, बल्कि इसकी फोटोग्राफी भी करानी है। रांची-पटना रोड के एनएच पर अवैध पार्किंग और कब्जे की पहचान के लिए सर्वे का काम शुरू भी कर दिया गया है।

चालान की प्रक्रिया एनएच पर अवैध पार्किंग करने वाले वाहनों का काटा जाएगा चालान

साथ ही साथ कमेटी को अवैध पार्किंग करने वाले वाहनों का चालान काटना होगा और उसकी रिपोर्ट केंद्रीय कमेटी को नियमित रूप से भेजनी होगी। इसके अलावा सड़क की जमीन से अतिक्रमण हटाने, एक माह में सड़क की जमीन को खाली कराने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा एनएचएआई टोल फ्री नंबर पर एनएच पर अवैध पार्किंग की शिकायत दर्ज होने के बाद तत्काल कार्रवाई के लिए बाध्य होगी।