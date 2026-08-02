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प्रबल हत्याकांड के बाद फीकी पड़ गई महाराजा अग्रसेन जयंती की भव्यता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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-बड़े आयोजन थम गए, प्रबल हत्याकांड के बाद नहीं मनाई गई बड़े स्तर पर महाराजा अग्रसेन जयंतीबाद नहीं मनाई गई बड़े स्तर पर महाराजा अग्रसेन जयंती -19 दिसंबर 1

प्रबल हत्याकांड के बाद फीकी पड़ गई महाराजा अग्रसेन जयंती की भव्यता

वर्ष 2012 में हुए चर्चित प्रबल हत्याकांड का असर केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव लंबा समय बीतने के बाद वैश्य समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर देखने को मिल रहा है। समाज के लोगों का कहना है कि इस घटना के बाद महाराजा अग्रसेन जयंती जैसे बड़े सार्वजनिक आयोजनों का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। बताया जाता है कि 19 दिसंबर 2012 को जिला मुख्यालय पर वैश्य समाज ने महाराजा अग्रसेन जयंती का आयोजन बेहद भव्य स्तर पर किया था। रामलीला ग्राउंड से आकर्षक झांकियों, बैंड-बाजों और बड़ी संख्या में समाज के लोगों की मौजूदगी के साथ विशाल शोभायात्रा निकाली गई थी। उस समय यह आयोजन जिले के बड़े सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल माना जाता था।

प्रबल हत्याकांड का सामाजिक प्रभाव

हालांकि, 19 दिसंबर 12 प्रबल हत्याकांड ने पूरे वैश्य समाज को झकझोर दिया। घटना के बाद समाज के लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बनने की बात कही जाती है। इसके चलते पहले की तरह बड़े सार्वजनिक आयोजन करने से लोग हिचकने लगे।

संक्रमण के बाद की स्थिति

वैश्य समाज के वरिष्ठ लोगों के अनुसार, प्रबल हत्याकांड के बाद महाराजा अग्रसेन जयंती बड़े जुलूस और विशाल आयोजनों के बजाय सीमित और छोटे कार्यक्रमों तक सिमट गई। कई वर्षों तक आयोजन केवल सभाओं, माल्यार्पण और सांकेतिक कार्यक्रमों के रूप में ही किए जाते रहे।

समाज का आज का परिदृश्य

हालांकि, समय के साथ सामाजिक गतिविधियां फिर धीरे-धीरे सामान्य होने लगीं, लेकिन प्रबल हत्याकांड की याद आज भी वैश्य समाज के लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। समाज के लोगों का मानना है कि उस घटना ने जिले के सामाजिक माहौल पर गहरा प्रभाव छोड़ा था。

सामान्य प्रश्न

प्रबल हत्याकांड का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा?
प्रबल हत्याकांड ने पूरे वैश्य समाज को झकझोर दिया और समाज के लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बना।
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