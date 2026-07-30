विस्थापित महाविद्यालय में नशा के दुष्प्रभाव संगोष्ठी आयोजित

विस्थापित महाविद्यालय में गुरुवार को मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वाधान में युवाओं पर नशा का प्रभाव को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य डॉ प्रिया कुमारी तथा संचालन प्रो जे एन राम ने किया।

समारोह का उद्देश्य

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मनोविज्ञान के विभागध्यक्ष डॉ विजय कुमार सिंह तथा अर्थशास्त्र के व्याख्याता डॉ एन एन महतो ने पीपीटी के माध्यम से बताया कि अधिकांश बच्चे किशोरावस्था में 12-18 के बीच नशे की जद में आ जाते है, अधिकतम 40 वर्ष के बीच नशा के गिरफ्त में आने की संभवना अधिक होती है। नशा शराब, तम्बाकु, ड्रग्स, गांजा, भांग का हो या जुआ, गेम, मोबाइल या अन्य ऐसी चीजों का। नशा मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क व हिप्पोकेम्पस को बुरी तरह प्रभावित करता है। अनुमस्तिष्क शरीर को नियंत्रित करने का काम करती है, और दूसरा हिप्पो केम्पस नई यादों को लंबे समय तक याद रखने में मददगार साबित होता है, जो नशा के कारण पूरी तरह काम नहीं कर पाता है. उन्होंने कहा कि न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक तथा कानूनी दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है।