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धूमधाम से मना स्थापना दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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रक्सौ। भारत-नेपाल सीमा स्थित एकीकृत चेक पोस्ट में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का 55वां स्थापना दिवस उत्साह और राष्ट्रीय भावना के साथ मनाया गया। वरिष्ठ इमिग्रेशन अधिकारी ने इमिग्रेशन की जिम्मेदारियों और तकनीकी उन्नति की बात की। एसएसबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने समन्वय पर जोर दिया। समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

धूमधाम से मना स्थापना दिवस

रक्सौ। भारत-नेपाल सीमा स्थित एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) सभागार में गुरुवार को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का 55वां स्थापना दिवस उत्साह, गरिमा और राष्ट्रीय भावना के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति रही। समारोह का शुभारंभ वरीय इमिग्रेशन अधिकारी सतीश सिंह, एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट रवि प्रताप वर्मा, एलपीआई मैनेजर राजीव रंजन तथा मेजर प्रवीण (एमआई) ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

इमिग्रेशन अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ

समारोह को संबोधित करते हुए वरीय इमिग्रेशन अधिकारी सतीश सिंह ने कहा कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन देश का फर्स्ट फेस ऑफ द नेशन है। किसी भी विदेशी नागरिक के भारत में प्रवेश के दौरान सबसे पहले इमिग्रेशन अधिकारी से ही उसका सामना होता है। ऐसे में प्रत्येक अधिकारी का व्यवहार, कार्यशैली और सतर्कता देश की छवि का प्रतिनिधित्व करती है। इमिग्रेशन अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल पासपोर्ट और वीजा की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना, अवैध आवागमन को रोकना आदि है। सीमाओं को सुरक्षित बनाए रखना भी उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन आधुनिक तकनीक, डिजिटल निगरानी प्रणाली और उन्नत सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से अपनी सेवाओं को लगातार अधिक प्रभावी और पारदर्शी बना रहा है।

सीमा सुरक्षा में समन्वय

श्री सिंह ने कहा कि भारत-नेपाल जैसी खुली सीमा पर कार्य करना चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, एसएसबी, पुलिस, कस्टम, सैन्य खुफिया एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बेहतर समन्वय से सीमा सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मियों से सतर्कता, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया।

समारोह में चर्चा

कार्यक्रम में उपस्थित एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट रवि प्रताप वर्मा ने सीमा सुरक्षा में इमिग्रेशन अधिकारियों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि सीमाई क्षेत्रों में सभी एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय ही राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत है। वहीं एलपीआई मैनेजर राजीव रंजन एवं मेजर प्रवीण (एमआई) ने भी सीमा प्रबंधन, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने पर बल दिया।

समापन समारोह

समारोह के दौरान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की 55 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। अधिकारियों एवं कर्मियों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा, यात्रियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने तथा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

सामान्य प्रश्न

ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का स्थापना दिवस कब मनाया गया?
ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का 55वां स्थापना दिवस गुरुवार को मनाया गया।
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