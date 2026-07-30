दो बी-पैक्स के कैडर सचिव निलंबित, आरोप पत्र तैयार करने के निर्देश
जिला प्रशासनिक समिति के निर्देश पर बी-पैक्स खिरकवारी और हिम्मतपुर के कैडर सचिव कृष्णपाल सिंह को निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई 9 जुलाई की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई। उन पर कार्यों के संचालन में कमी और जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही का आरोप है।
जिला प्रशासनिक समिति के निर्देश पर विकास खंड जुनावई के बी-पैक्स खिरकवारी व हिम्मतपुर के कैडर सचिव कृष्णपाल सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई विभागीय जांच समिति की 9 जुलाई की अंतरिम व अनंतिम जांच आख्या में सामने आए तथ्यों के आधार पर की गई है। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता तथा जिला प्रशासनिक समिति के सदस्य सचिव ज्ञान प्रकाश सिंह की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया। जांच में कृष्णपाल सिंह पर समिति के कार्यों का नियमानुसार संचालन न करने तथा अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने के आरोप पाए गए हैं।
आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि के दौरान कृष्णपाल सिंह को बी-पैक्स हिम्मतपुर से संबद्ध किया गया है। साथ ही, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अपर जिला सहकारी अधिकारी तहसील गुन्नौर को जांच अधिकारी नामित किया गया है। एआर कॉपरेटिव ने बताया कि जांच अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि बी-पैक्स हिम्मतपुर और खिरकवारी में कृष्णपाल सिंह के कार्यकाल की विस्तृत जांच कर एक सप्ताह के भीतर सभी साक्ष्यों के साथ आरोप पत्र तैयार कर कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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