Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दो बी-पैक्स के कैडर सचिव निलंबित, आरोप पत्र तैयार करने के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
Follow us on Google News
share

जिला प्रशासनिक समिति के निर्देश पर बी-पैक्स खिरकवारी और हिम्मतपुर के कैडर सचिव कृष्णपाल सिंह को निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई 9 जुलाई की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई। उन पर कार्यों के संचालन में कमी और जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही का आरोप है।

दो बी-पैक्स के कैडर सचिव निलंबित, आरोप पत्र तैयार करने के निर्देश

जिला प्रशासनिक समिति के निर्देश पर विकास खंड जुनावई के बी-पैक्स खिरकवारी व हिम्मतपुर के कैडर सचिव कृष्णपाल सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई विभागीय जांच समिति की 9 जुलाई की अंतरिम व अनंतिम जांच आख्या में सामने आए तथ्यों के आधार पर की गई है। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता तथा जिला प्रशासनिक समिति के सदस्य सचिव ज्ञान प्रकाश सिंह की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया। जांच में कृष्णपाल सिंह पर समिति के कार्यों का नियमानुसार संचालन न करने तथा अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने के आरोप पाए गए हैं।

ये भी पढ़ें:Orai News: रिंकू सिंह राही ! अब आप न्यायिक हैं, जांच समिति में सदस्य नहीं, जांच करना अपेक्षित नहीं

आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि के दौरान कृष्णपाल सिंह को बी-पैक्स हिम्मतपुर से संबद्ध किया गया है। साथ ही, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अपर जिला सहकारी अधिकारी तहसील गुन्नौर को जांच अधिकारी नामित किया गया है। एआर कॉपरेटिव ने बताया कि जांच अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि बी-पैक्स हिम्मतपुर और खिरकवारी में कृष्णपाल सिंह के कार्यकाल की विस्तृत जांच कर एक सप्ताह के भीतर सभी साक्ष्यों के साथ आरोप पत्र तैयार कर कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sambhal News Sambhal Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।