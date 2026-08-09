एसपी ने आधी रात 36 पुलिस कर्मियों को किया लाइन हाजिर, महकमे में हड़कंप

महराजगंज जिले की पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने 36 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया। यह कार्रवाई गंभीर मामलों और कानून व्यवस्था में लापरवाही को देखते हुए की गई है। आने वाले दिनों में अन्य संदिग्ध कर्मियों पर भी कार्रवाई की संभावना है।

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। जिले की पुलिसिंग व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने शनिवार की आधी रात बड़ा एक्शन लिया। एक झटके में जनपद के विभिन्न थानों व शाखाओं में तैनात 36 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया।

पुलिस प्रणाली में हड़कंप मध्यरात्रि हुई इस बड़ी कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस कार्यालय की ओर से लाइन हाजिर किए गए सिपाहियों के नाम, पूर्व तैनाती का स्थान और कार्रवाई का आधिकारिक कारण सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई गंभीर मामलों में नामजद, आपराधिक मुकदमों में घिरे और जनसुनवाई में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर हुई है। एसपी ने सभी 36 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन में आमद दर्ज कराने को कहा है। एसपी ने कहा कि जनता से अभद्रता व कानून व्यवस्था में लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी।

पुलिस कर्मियों की समीक्षा समीक्षा में फंसे कई थानों के दीवान व सिपाही बताया जा रहा है कि विभाग में तैनात पुलिस कर्मियों के कामकाज और उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की उच्च स्तर पर गहन समीक्षा की जा रही है। मध्यरात्रि में जारी इस फरमान के बाद कई थानों और चौकियों में खलबली मच गई है। एसपी के इस सख्त कदम से साफ है कि आने वाले दिनों में निष्क्रिय और संदिग्ध आचरण वाले अन्य पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिर सकती है। एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा कि जनसुनवाई, कानून-व्यवस्था व अपराध नियंत्रण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पुलिस कर्मियों को आम जनता के साथ शालीन व संवेदनशील व्यवहार करने की सख्त हिदायत दी गई है। समीक्षा के बाद 36 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है। जिले में पारदर्शी, निष्पक्ष व बेहतर पुलिसिंग के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।