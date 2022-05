अब जल्द मिलेगी भीषण गरमी से राहत! मौसम विभाग ने बादलों से जताई उम्मीद

मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार से दिल्ली समेत भारत के कई हिस्सों में भीषण गरमी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक यूपी, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों में बादल छाएंगे

इस खबर को सुनें