Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आईएमए वॉलीबॉल टूर्नामेंट सीजन-2 की ट्रॉफी का अनावरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित आईएमए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का सीजन-2 ट्रॉफी का अनावरण शनिवार को आईएमए भवन में किया गया। इस समारोह में आईएमए के पदाधिकारियों और चिकित्सकों ने भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य चिकित्सकों के बीच खेल भावना और सहयोग को बढ़ाना है।

आईएमए वॉलीबॉल टूर्नामेंट सीजन-2 की ट्रॉफी का अनावरण

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आयोजित होने वाले आईएमए वॉलीबॉल टूर्नामेंट सीजन-2 की ट्रॉफी का शनिवार शाम आईएमए भवन में हुआ। समारोह में आईएमए पदाधिकारियों, चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ ट्रॉफी के अनावरण के साथ हुआ। आईएमए बरेली के अध्यक्ष डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव, मानद सचिव डॉ. अंशु अग्रवाल और कोषाध्यक्ष डॉ. शालिनी माहेश्वरी ने कहा कि वॉलीबॉल टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण चिकित्सकों के बीच खेल भावना, सहयोग को मजबूत करेगा। समारोह में डॉ. हिमांशु अग्रवाल, डॉ. ममता गंगवार, डॉ. पारुल सक्सेना, डॉ. निवेदिता चौहान समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।