अनुचित दवाब पर कार्रवाई न की जाए : आईएमए

धनवंतरि अस्पताल में महिला की मौत के मामले में आईएमए ने प्रेस कांफ्रेंस की। आईएमए ने कहा कि अनुचित दवाब में कोई कार्रवाई न की जाए और जांच रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जाए। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर आत्मदाह की धमकी दी है। जानकारी दी गई कि जांच सीएमओ की टीम कर रही है।

पीलीभीत। धनवंतरि अस्पताल में पिछले दिनों एक महिला की मौत के मामले में आईएमए ने प्रेस कांफ्रेंस की। इसमें साफ तौर पर कहा गया कि अनुचित दवाब में कोई कार्रवाई न की जाए। पहले जांच रिपोर्ट के माध्यम से तथ्य सामने आ जाएं। आईएमए पदाधिकारियों ने कहा कि जांच पर हमें भरोसा है। जो भी तथ्य आएं वे पहले देखे जाएं। बरेली हाईवे पर आईएमए के सचिव डा.राकेश गुप्ता और अगले सत्र के लिए अध्यक्ष चुने जा चुके डा.पीएन सक्सेना ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि तीन अगस्त को पूनम अवस्थी की आपरेशन के बाद दुर्भाग्यपूर्ण तौर पर मौत हो गई थी। आईएमए ने इसे ह्दयाघात बताया है।

परिजनों की प्रतिक्रिया परिजनों के विरोध के बाद अस्पताल संचालक डा.उपेंद्र नाथ मिश्रा और डा.अक्षत पांडे पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। साथ ही सीएमओ की टीम जांच कर रही है। इधर परिजनों ने अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर आत्मदाह की धमकी दी है। मृतका के परिजनों ने जांच पैनल की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए बयान दर्ज करा दिए हैं।

आईएमए का बयान इधर प्रकरण में आईएमए सदस्यों की मौजूदगी में पदाधिकारियों ने कहा कि जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अनुचित दवाब के कारण असुरक्षा है और काम करना मुश्किल हो रहा है। जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जाए और हमारी तरफ से जो सहयोग वह देने को तैयार हैं। इस मौके पर संरक्षक मंडल में डा.पीडी सिंह, डा.उपेंद्र नाथ मिश्रा,डा.अक्षत पांडे समेत आईएमए से जुड़े अन्य चिकित्सक मौजूद रहे।