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भागलपुर : टीबी मरीजों को प्रोटीन फूड बास्केट का वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर से गौतम वेदपाणि की रिपोर्ट.... इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) भागलपुर शाखा की

भागलपुर : टीबी मरीजों को प्रोटीन फूड बास्केट का वितरण

भागलपुर से गौतम वेदपाणि की रिपोर्ट.... इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) भागलपुर शाखा की ओर से रविवार को आईएमए हॉल में टीबी मरीजों को प्रोटीन फूड बास्केट का वितरण किया गया। आईएमए अध्यक्ष डॉ. रोमा यादव और सचिव डॉ. अरशद अहमद ने मरीजों के पोषण के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र योजना को लेकर एसोसिएशन ने बतौर डोनर यह कार्य किया। मरीजों को प्रोटीन से भरपूर खाद्य सामग्री दी गई।

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