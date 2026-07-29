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दो अभियुक्तों को पुलिस ने भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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ऊंचाहार में राकेश कुमार यादव और सरबहदा गांव के सनी को पुलिस द्वारा अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

दो अभियुक्तों को पुलिस ने भेजा जेल

ऊंचाहार। क्षेत्र के छतौना मरियानी गांव निवासी राकेश कुमार यादव को अवैध असलहा और सरबहदा गांव निवासी सनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया।

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