पदमा में संचालित अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्र किया गया सील

मेदिनीनगर, संवाददाता। पलामू जिला प्रशासन ने अवैध चिकित्सीय गतिविधियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए मनातू अंचल के पदमा कस्बे में संचालित एक अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्र पर छापेमारी कर उसे सील कर दिया है। मेदिनीनगर सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय पांडेय के नेतृत्व में गठित प्रशासनिक टीम ने गुरुवार को केंद्र पर पहुंचकर निरीक्षण किया। छापेमारी की भनक लगते ही केंद्र संचालक अमित कुमार, ताला बंदकर फरार हो गया और मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। भवन मालिक के माध्यम से सूचना देने के बावजूद संचालक मौके पर नहीं पहुंचा और न ही मकान मालिक जांच टीम के सामने आए। इसके बाद प्रशासन ने विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए अधिकारियों की मौजूदगी में केंद्र का ताला खुलवाकर जांच की।

जांच के दौरान कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान अल्ट्रासाउंड मशीन, मरीजों के रजिस्टर, अभिलेख तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर लिए गए। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई। प्रारंभिक जांच में उपलब्ध भौतिक साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया बिना वैध अनुमति के अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालित किए जाने के प्रमाण मिले हैं। जब्त रजिस्टरों के अवलोकन से यह भी संकेत मिला कि केंद्र पर पिछले कई महीनों से अनधिकृत रूप से अल्ट्रासाउंड जांच की जा रही थी। निरीक्षण टीम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मनातू के चिकित्सा पदाधिकारी, मनातू थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। जिला प्रशासन ने संबंधित संचालक के विरुद्ध पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट, 1994 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही पूरे मामले की विस्तृत जांच भी की जा रही है। मनातू के प्रभारी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी ने प्राथमिकी कर अनुसंधान करने के लिए संबंधित थाने में आवेदन दिया है।