तंबाकू नियंत्रण को चला विशेष अभियान, 23 दुकानों की जांच, 8 पर कार्रवाई

देवघर,प्रतिनिधि। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत श्रावणी मेला क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रोकने के लिए मंगलवार को रिखिया थाना क्षेत्र में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सरासनी मेला रूट लाइन स्थित 23 दुकानों की जांच की गई, जिसमें आठ दुकानदार कोटपा (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम)-2003 का उल्लंघन करते पाए गए। सभी से कुल 1700 रुपये जुर्माना वसूला गया। यह अभियान सिविल सर्जन डॉ. शिव प्रसाद मिश्रा एवं जिला नोडल पदाधिकारी (एनटीसीपी) डॉ. मनोज कुमार गुप्ता के निर्देश पर चलाया गया। छापेमारी दल का नेतृत्व रिखिया थाना के सहायक अवर निरीक्षक एवं जिला परामर्शी, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम ने किया।

अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना था। जांच के दौरान दुकानदारों को झारखंड संशोधन अधिनियम-2021 के तहत कोटपा कानून में किए गए नए प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। छापेमारी टीम के अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने अथवा तंबाकू उत्पाद थूकने पर अब एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, कोटपा की धारा-4ए के तहत हुक्का बार का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना और अधिकतम तीन वर्ष की सजा का प्रावधान है। अभियान के दौरान यह भी बताया गया कि कोटपा की धारा-6 के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना या उससे बिक्री कराना दंडनीय अपराध है। इसके अलावा धारा-6बी के तहत शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी कार्यालय एवं न्यायालय से 100 मीटर की परिधि के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों के उल्लंघन पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। छापेमारी टीम ने होटल एवं रेस्तरां संचालकों को भी निर्देश दिया कि वे अपने प्रतिष्ठानों में गैर धूम्रपान क्षेत्र का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाएं। ऐसा नहीं करने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही दुकानदारों को खुले सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने की हिदायत दी गई।