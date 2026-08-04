आंधी-बारिश में गिरे पेड़ की लकड़ी बरामद, मुकदमा दर्ज

बिसौली। आंधी-बारिश में गिरे सरकारी पेड़ की लकड़ी की आड़ में चल रहे अवैध कारोबार का वन विभाग ने पर्दाफाश किया है। साहनपुर रोड स्थित एक बाग के पास खेत में संचालित फड़ पर छापेमारी के दौरान सैकड़ों कुंतल शीशम और जामुन की लकड़ी बरामद हुई है। वन विभाग ने लकड़ी कब्जे में लेकर फड़ संचालक शकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं जांच में दो वन कर्मियों की भूमिका प्रथम दृष्टया संदिग्ध मिली है। क्षेत्रीय वनाधिकारी बिसौली के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने रविवार शाम छापा मारा। जांच में सामने आया कि बरामद लकड़ी किशोरगंज के निकट संरक्षित वन क्षेत्र में आंधी के दौरान गिरे 15-16 सरकारी पेड़ों की बताई जा रही है।

सवाल यह उठ रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी लकड़ी फड़ तक कैसे पहुंच गई और विभाग को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी।इस मामले में विभाग ने दो वन कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। उनके जवाब के बाद विभागीय कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर क्षेत्र में यह चर्चा भी तेज है कि लकड़ी माफिया को विभाग के कुछ कर्मचारियों का संरक्षण मिलने के कारण ही सरकारी लकड़ी का यह खेल लंबे समय से चल रहा था। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है। भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह ने पूरे मामले की शिकायत प्रभारी मंत्री एवं वन मंत्री अरुण कुमार से की है। इस मामले की जांच सहसवान एसडीओ को दी गयी है। लोग इस प्रकरण में कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।