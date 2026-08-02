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अवैध बालू खनन पर बड़ी कार्रवाई, दो ट्रैक्टर जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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-01purn06-मीरगंज में अवैध बालू खनन पर कार्रवाई में दो ट्रैक्टर जब्त। मीरगंज, एक संवाददाता। अवैध बालू खनन के खिलाफ खनन विभाग ने शुक्रवार को मीरगंज थाना

अवैध बालू खनन पर बड़ी कार्रवाई, दो ट्रैक्टर जब्त

मीरगंज, एक संवाददाता। अवैध बालू खनन के खिलाफ खनन विभाग ने शुक्रवार को मीरगंज थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। अभियान के दौरान मीरगंज-फलका मुख्य सड़क पर रूपसपुर के समीप अवैध रूप से बालू ढो रहे दो ट्रैक्टरों को रोककर जांच की गई। जांच के दौरान चालकों से वैध खनन चालान, परिवहन अनुमति सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद दोनों ट्रैक्टरों को जब्त कर मीरगंज थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। खनन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लिबरी नदी से लंबे समय से अवैध बालू खनन और परिवहन की शिकायतें मिल रही थीं।

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शिकायतों के सत्यापन के बाद विशेष अभियान चलाकर यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने कहा कि अवैध खनन से सरकार को राजस्व की क्षति होने के साथ-साथ नदी के प्राकृतिक स्वरूप और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे मामलों पर विभाग की लगातार नजर है और आगे भी नियमित रूप से अभियान चलाया जाएगा। मीरगंज थानाध्यक्ष आदित्य किरण ने बताया कि जब्त दोनों ट्रैक्टरों को थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है। मामले में खनन अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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