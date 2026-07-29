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वन विभाग की जमीन से कब्जा हटाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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रसूलाबाद के नैला गांव में बुधवार को वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा हटाया गया। प्रशासन ने जेसीबी मशीन का उपयोग कर झोपड़ी गिराई और जमीन को खाली कराया। इस कार्रवाई की सूचना गांव के गंगाराम ने प्रशासन को दी थी। तहसीलदार संतोष कुमार सिंह ने टीम के साथ इस कार्यवाही का नेतृत्व किया।

वन विभाग की जमीन से कब्जा हटाया गया

रसूलाबाद। बुधवार को रसूलाबाद क्षेत्र के नैला गांव में वन विभाग की जमीन पर झोपड़ी रखकर किया गया अवैध कब्जा हटा दिया गया। प्रशासन की टीम ने जेसीबी मशीन से झोपड़ी गिराकर जमीन खाली कराई। नैला गांव में गाटा संख्या 3181 वन विभाग के नाम दर्ज है। उक्त जमीन में कई लोगों ने झोपड़ी रखकर कब्जा कर लिया था। गांव के गंगाराम ने शिकायत दर्ज कराई। बुधवार को तहसीलदार संतोष कुमार सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे तथा जेसीबी मशीन से कब्जा हटवा दिया। प्रशासन की कार्रवाई को लेकर आफरा तफरी का माहौल बन गया।

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