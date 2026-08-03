हॉस्टल में अवैध कब्जे मामले में सुस्त विवि प्रशासन
भागलपुर से बलराम मिश्र की रिपोर्ट टीएमबीयू के पीजी पुरूष हॉस्टलों पर अवैध तरीके से
भागलपुर से बलराम मिश्र की रिपोर्ट टीएमबीयू के पीजी पुरुष हॉस्टलों पर अवैध तरीके से असामाजिक तत्वों का कब्जा है। इस दिशा में शिकायत के बाद भी विवि प्रशासन सुस्ती बरत रही है। स्थिति यह है कि अधिकारियों के निरीक्षण में भी अवैध लोग पकड़े गए हैं, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई से विवि प्रशासन बचती रही। अब हॉस्टल से नशे का कारोबार करने का आरोप छात्र ने लगाते हुए विवि प्रशासन को शिकायत की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें