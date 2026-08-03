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हॉस्टल में अवैध कब्जे मामले में सुस्त विवि प्रशासन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर से बलराम मिश्र की रिपोर्ट टीएमबीयू के पीजी पुरूष हॉस्टलों पर अवैध तरीके से

हॉस्टल में अवैध कब्जे मामले में सुस्त विवि प्रशासन

भागलपुर से बलराम मिश्र की रिपोर्ट टीएमबीयू के पीजी पुरुष हॉस्टलों पर अवैध तरीके से असामाजिक तत्वों का कब्जा है। इस दिशा में शिकायत के बाद भी विवि प्रशासन सुस्ती बरत रही है। स्थिति यह है कि अधिकारियों के निरीक्षण में भी अवैध लोग पकड़े गए हैं, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई से विवि प्रशासन बचती रही। अब हॉस्टल से नशे का कारोबार करने का आरोप छात्र ने लगाते हुए विवि प्रशासन को शिकायत की है।

ये भी पढ़ें:टीएमबीयू के पीजी हॉस्टलों से नशे की तस्करी की शिकायत
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