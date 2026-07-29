Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वित रूप से कार्य करें : उपायुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
Follow us on Google News
share

गोड्डा जिले में जिला दण्डाधिकारी लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में खनन विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में अवैध खनन और खनिज परिवहन की स्थिति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि बिना वैध दस्तावेजों के खनिज का परिवहन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। सूचना तंत्र को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।

अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वित रूप से कार्य करें : उपायुक्त

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, गोड्डा लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में खनन विभाग की समीक्षात्मक बैठक बुलाई गई। बैठक में जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन एवं भंडारण की वर्तमान स्थिति, पूर्व में संचालित छापामारी अभियानों की प्रगति की विभागवार कार्रवाई एवं कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त के द्वारा निर्देश दिए गए कि बिना वैध चालान अथवा परिवहन अनुमति के खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसे वाहनों को जब्त करते हुए संबंधित व्यक्तियों पर विधिसम्मत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में अवैध खनन की रोकथाम के लिए सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने पर भी विशेष बल दिया गया।

ये भी पढ़ें:किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन बर्दाशत नहीं: डीसी

उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं ग्रामीण स्तर पर प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई की जाए तथा किसी भी शिकायत को लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण किया जाए तथा जिन स्थानों पर अवैध उत्खनन की संभावना अधिक है, वहां विशेष निगरानी रखी जाए। आवश्यकता पड़ने पर ड्रोन, जीपीएस आधारित निगरानी एवं अन्य आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जाए ताकि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि ओवरलोड वाहनों की नियमित जांच की जाए तथा निर्धारित क्षमता से अधिक खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही वाहन जांच अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न जांच स्थलों पर नियमित जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया।बैठक में पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया कि अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर विशेष अभियान संचालित किए जाएं। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।बैठक में पुलिस अधीक्षक, गोड्डा मुकेश कुमार ,अपर समाहर्ता, गोड्डा श्री इन्दर कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा वैद्यनाथ उरांव, अनुमंडल पदाधिकारी महागामा आलोक वरण केसरी, पुलिस उपाधीक्षक हैडक्वाटर जेपीएन चौधरी, जिला परिवहन पदाधिकारी, गोड्डा सन्नी कुमार,जिला परिवहन पदाधिकारी कंचन कुमारी भुदोलिया,नगर प्रशासक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी गोड्डा अरविंद प्रसाद अग्रवाल, संबंधित थानों के थाना प्रभारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:बालू के अवैध खनन एवं परिवहन पर करें कड़ी कार्रवाई : डीसी

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।