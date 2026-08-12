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फर्जी इंटर स्टेट ट्रांजिट पास से गुजरते ट्रक को पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बहेड़ी में उत्तराखंड सीमा पर एक चेकपोस्ट पर लेखपालों ने फर्ज़ी इंटर स्टेट ट्रांजिट पास के साथ चल रहे ट्रक को पकड़ा। नायब तहसीलदार ने ट्रक को पुलिस को सुपुर्द किया। खनन अधिकारी ने ट्रक मालिक और चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। एसडीएम ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान जारी रखने का आश्वासन दिया है।

फर्जी इंटर स्टेट ट्रांजिट पास से गुजरते ट्रक को पकड़ा

बहेड़ी। उत्तराखंड बॉर्डर पर बने चेकपोस्ट पर लेखपालों ने रेता बजरी के ट्रक को फर्ज़ी इंटर स्टेट ट्रांजिट पास से गुजरने की कोशिश करते समय पकड़ लिया। नायब तहसीलदार ने ट्रक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। खनन अधिकारी ने ट्रक मालिक और चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उत्तराखंड सीमा पर पुलिस ने फर्जी आईएसटीपी (इंटर स्टेट ट्रांजिट पास) लेकर गुजरने वाले एक ट्रक को पकड़ा है। यहां से रेता बजरी से लदा ट्रक गुजर रहा है। जब राजस्व टीम के लेखपाल शुभम राजपूत और दिवाकर गंगवार ने ट्रक के आईएसटीपी को चेक ऐप पर चेक किया तो वह फर्जी निकला।

इसके बाद एसडीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार दिवाकर सिंह ने इस ट्रक को पुलिस के सुपुर्द कर इसकी सूचना खनन अधिकारी को दी। खनन अधिकारी ने जांच की तो पास अमान्य मिला। इसके बाद खनन अधिकारी की ओर से ट्रक मालिक और ड्राइवर के खिलाफ फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज कराया गया है। एसडीएम गोपाल शर्मा ने कहा है कि अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा।

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