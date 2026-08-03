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खान अधिकारी पर जानलेवा हमले में तीन गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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करनैलगंज में अवैध खनन के दौरान खान विभाग की टीम पर हमले के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये आरोपित सरकारी कार्य में बाधा डालने और गाली-गलौज करने के मामले में पकड़े गए। पुलिस ने जेसीबी और ट्रैक्टर को जब्त कर आरोपियों को न्यायालय भेज दिया।

खान अधिकारी पर जानलेवा हमले में तीन गिरफ्तार

करनैलगंज, संवाददाता। अवैध खनन के दौरान खान विभाग की टीम पर हमला करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में करनैलगंज पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। पुलिस ने आरोपितों को वीवी सिंह पुलिया के पास से पकड़ा। गौरतलब है कि 31 जुलाई की रात करीब एक बजे ग्राम बटौरा बख्तावर सिंह के पास खान अधिकारी अभय रंजन टीम के साथ औचक निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान एक जेसीबी और दो ट्रैक्टर-ट्रॉली से बिना अनुमति मिट्टी का खनन व परिवहन होता मिला। दस्तावेज मांगने पर चालक कोई अनुमति पत्र नहीं दिखा सका। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान आरोपितों ने टीम के साथ गाली-गलौज, धक्का-मुक्की की और जेसीबी से अधिकारियों पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया।

बाद में चालक व अन्य लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जेसीबी को कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज किया था। सोमवार को पुलिस ने एजाज पुत्र अहमद और फजलू रहमान पुत्र सम्मीउद्दीन निवासीगण बटौरा बख्तावर सिंह, जोरपुरवा, थाना करनैलगंज तथा वसीर खान उर्फ सोनू पुत्र रशीद खान निवासी मुक्तारगंज हाता हलधरमऊ, थाना कटरा बाजार को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र प्रताप राय ने बताया कि तीनों के विरुद्ध बीएनएस, खनिज अधिनियम व सीएलए एक्ट की धाराओं में कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया गया है।

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