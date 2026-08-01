होटल व किराना दुकानों में धड़ल्ले से बिक रही अवैध अंग्रेजी शराब
शिकारीपाड़ा प्रखंड में अवैध अंग्रेजी शराब की बिक्री के मामले बढ़ रहे हैं। स्थानीय होटल और दुकानों में खुली बिक्री हो रही है, जिसके कारण सड़क पर दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अवैध बिक्री पर नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता है।
शिकारीपाड़ा, प्रतिनिधि। शिकारीपाड़ा प्रखंड में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब की बिक्री से होटल किराना दुकानों में धड़ल्ले से हो रही है। दुमका रामपुरहाट मुख्य मार्ग में पत्ताबाड़ी,काठी जोड़िया, नौ पहाड़,शिकारीपाड़ा, नांगलभंगा ,सरसडंगाल ,हरिपुर, रामगढ़ शाहिद आसपास क्षेत्र में स्थित होटल में अवैध अंग्रेजी एवं देसी शराब धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। इनमें से कई ऐसे भी दुकान है जिसे उत्पाद विभाग द्वारा पकड़ कर कागजी खानापूर्ति कर छोड़ दिया गया। शुत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार शिकारीपाड़ा सहित कई लाइसेंसी दुकानदारों द्वारा ही आसपास छोटे-मोटे विक्रेताओं को अवैध रूप से शराब बिक्री के लिए देते हैं । मुख्य सड़क पर होटल में खुलेआम मिल रहे इन अवैध शराबों से दुर्घटना भी बढ़ रही है।
चालक होटल में शराब पीकर वाहन तीव्र गति से परिचालन करते हैं जिससे आए थे दुर्घटना हो रही है। बहरहाल उक्त मामले में दुमका उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया अवैध शराब की बिक्री की शिकायत मिलते ही जांच कर कार्रवाई की जाएगी स्थानीय प्रशासन द्वारा भी अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाते हुए कार्रवाई कर सकती है।
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