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पीटीआर की दियोरिया रेंज में जंगल की जमीन जोतने वाले 16 लोगों पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत टाइगर रिजर्व के दियूरिया रेंज में एक दर्जन से अधिक लोगों ने जंगल की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने सैकड़ों पौधे नष्ट किए और सीमांकन के पिलर तोड़ दिए। वन अधिनियम के तहत 11 नामजद और 5 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

पीटीआर की दियोरिया रेंज में जंगल की जमीन जोतने वाले 16 लोगों पर मुकदमा

पूरनपुर/घुंघचाई। दियूरिया रेंज की नवदिया बंकी बीट में एक दर्जन से अधिक लोगों ने ट्रैक्टरों से जुताई कर जंगल की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपियों ने जमीन पर सैकड़ो पौधे नष्ट कर दिए। सीमांकन के लिए लगाए गए पिलर भी तोड़ डाले। सूचना पर पीटीआर के अधिकारियों ने पहुंच कर हुए नुकसान का निरीक्षण किया। इस मामले में वन दरोगा की ओर से थाना बंडा में 11 नामजद और पांच अज्ञात के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दियोरिया रेंज की नवदिया बंकी बीट में वन दरोगा रघुवीर सिंह रावत एक अगस्त को सुबह साथी वन दरोगा बृजपाल और न्यूनतम वेतन कमी मोरपाल के साथ गश्त कर रहे थे।

फगुनिहाई गांव के किनारे नवदिया बंकी कक्ष संख्या 7 के पास वन कर्मियों ने देखा कि कुछ लोग ट्रैक्टरों से जंगल की जमीन की जुताई कर रहे थे। बनकर्मियों को देखने के बाद जमीन जोत रहे लोग ट्रैक्टर लेकर भाग गए। आरोप है जंगल की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से की गई जुताई से रोपे गए अर्जुन, जामुन, गुटेल आदि के सैकड़ों पौधे नष्ट हो गए। जमीन की सीमांकन के लिए लगाए गए आरसीसी पिलर भी आरोपियों ने ट्रैक्टरों से तोड़ डाले। ट्रैक्टर लेकर भाग रहे आरोपियों को वन कर्मियों ने पहचान लिया और मामले की सूचना विभागीय अधिकारियों को दी। रविवार को सामाजिक वानिकी के एसडीओ रमेश चौहान, दियोरिया रेंजर लल्लन स्वरूप दीक्षित सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आरोपियों द्वारा किए गए नुकसान की जांच पड़ताल करते हुए वीडियो ग्राफी कराई। इस मामले में वन दरोगा रघुवीर सिंह रावत की ओर से जनपद शाहजहांपुर के थाना बंडा में तहरीर दी गई। बंडा पुलिस ने रंजीत सिंह पुत्र अजायब सिंह, लखविंदर सिंह, दीदार सिंह पुत्रगण लाल सिंह, बलविंदर सिंह पुत्र गोपाल सिंह, संतोष सिंह पुत्र जालिम, मंगल सिंह पुत्र पूरन सिंह, बलजीत सिंह पुत्र हरभजन सिंह सुखपाल सिंह पुत्र महेंद्र सिंह, बलविंदर सिंह, मेजर सिंह पुत्र गण प्रेमसिंह, बलविंदर सिंह पुत्र गुरचरन सिंह निवासी फगुनाई थाना बंडा जनपद शाहजहांपुर और पांच अज्ञात के खिलाफ वन अधिनियम की धारा 27 व 29 आदि के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यहां बता दें की यह वन क्षेत्र पहले जनपद शाहजहांपुर के खुटार रेंज के अंतर्गत आता था। वर्ष 2019 में यह वन क्षेत्र पीलीभीत टाइगर रिजर्व को हस्तांतरित कर दिया गया था। इस पर पहले भी कई बार कब्जे के प्रयास किया जा चुके हैं।

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