विदेश में अवैध रूप से रह रहे 20 हजार भारतीयों पर हर वर्ष होती है कार्रवाई

--विदेश मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में हुआ खुलासा --खाड़ी देशों और अमेरिका से

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। देश में अवैध आप्रवासन राजनीतिक मुद्दा बना रहता है, लेकिन इसके बावजूद सरकार प्रतिवर्ष दो-ढाई हजार ही ऐसे लोगों को हिरासत में ले पाती है या फिर वापस उनके देश भेज पाती है। वहीं, दूसरी तरफ विदेश में अवैध रूप से रह रहे तकरीबन 19-20 हजार भारतीय हर साल हिरासत में लिया जाते हैं या फिर डिपोर्ट किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से संसद में रखे गए आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। खाड़ी देशों और अमेरिका से सबसे ज्यादा भारतीय डिपोर्ट होते हैं।

डिटेंशन आंकड़े विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में करीब 19811 भारतीयों को अवैध आप्रवास के आरोप में हिरासत में लिया गया और फिर उन्हें वापस भेजा गया। इनमें सबसे ज्यादा यूएई से 7896, अमेरिका से 3500, मलेशिया से 1675, म्यांमार से 1676 तथा कंबोडिया से 1300 भारतीय वापस भेजे गए।

अवैध काम करने के कारण नजदीकी होने के कारण खाड़ी देशों में जहां बड़े पैमाने पर भारतीय रोजगार के लिए जाते हैं और कई बार वीजा का नवीनीकरण नहीं होने के कारण अवैध रूप से कार्य करने लगते हैं। लेकिन, कई छोटे-छोटे देशों से भी भारतीयों को अवैध आप्रवासन में हिरासत में लिया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में जॉर्जिया में 12, कोलंबिया में 30, जमैका में 3, लिथुआनिया में 4, माल्टा में 3, स्लोवाक में 27 तथा बांग्लादेश में 231 भारतीयों को हिरासत में लिया गया या फिर डिपोर्ट किया।

विदेश में हिरासत के मामले भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिए जाने के आंकड़े सार्वजनिक नहीं हैं। लेकिन, अलग-अलग सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार साल में करीब 2-2.5 हजार विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया जाता है तथा फिर तय प्रक्रियाओं को पूरा कर उन्हें डिपोर्ट किया जाता है।