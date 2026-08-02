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बंदूक व दो कारतूस संग बदमाश धराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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ढाका पुलिस ने बहलोलपुर गांव में छापेमारी करते हुए अरुण प्रसाद नामक बदमाश को गिरफ्तार किया। वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था। गिरफ्तार के दौरान पुलिस ने उसके घर से एक अवैध बंदूक और दो कारतूस बरामद किए। अरुण का आपराधिक इतिहास भी रहा है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

बंदूक व दो कारतूस संग बदमाश धराया

सिकरहना, निज संवाददाता। ढाका पुलिस ने रविवार को बहलोलपुर गांव में छापेमारी कर एक बारह बोर का अवैध बंदूक व दो कारतूस सहित एक बदमाश अरुण प्रसाद को गिरफ्तार किया। ढाका थानाध्यक्ष राजरूप राय ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था। इसकी सूचना 112 पुलिस को दी गयी। पुलिस उसे मारपीट करने के मामले में थाने पर पकड़कर लायी और पूछताछ की तो उसने घर में अवैध बंदूक छुपाकर रखने की बात स्वीकारी। उसके निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर से अवैध बंदूक व दो कारतूस बरामद की। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार बदमाश का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी रहा है।

पूर्व में करीब चौदह साल पूर्व में भी उसने अपने एक पट्टीदार पर गोली चलायी थी, जिसमें वह जेल जा चुका है। उसके अलावे दो अन्य मारपीट का भी मुकदमा दर्ज है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज की गयी है। सोमवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जायेगा।

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