Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सहरसा: शराबबंदी के बाद स्मैक-गांजा बना नई चुनौती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

सहरसा जिले में राज्यव्यापी शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद स्मैक और गांजा का अवैध कारोबार बढ़ गया है। पुलिस ने पिछले छह महीनों में कई किलोग्राम गांजा और स्मैक बरामद किए हैं, पर तस्करी नहीं रुक रही। शराबबंदी के बाद नशे के लिए नया खतरा बन गया है, और 1505 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।

सहरसा: शराबबंदी के बाद स्मैक-गांजा बना नई चुनौती

सहरसा, नगर संवाददाता जिले में राज्यव्यापी शराबबंदी कानून लागू होने के बाद कोसी में स्मैक और गांजा का अवैध कारोबार पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। आकड़े के अनुसार पिछले 6 महीने में कई किलोग्राम गांजा और स्मैक बरामदगी सहित तस्करों की गिरफ्तारी होने के बावजूद सप्लाई रुकने का नाम नहीं ले रही। जानकारी के अनुसार शराब तस्करी में शामिल माफिया अब सूखे नशे के कारोबार में सक्रिय हो चुके हैं।

नशे की खपत में वृद्धि

जिले में शराब तस्करी पर कार्रवाई बढ़ने के साथ ही गांजा व स्मैक की खपत व तस्करी बढ़ गई है। शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन होने तथा शराबियों पर पुलिसिया कार्रवाई किए जाने के बाद अब लोग नशे के लिए किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठा रहे हैं। बीते छह महीने के दौरान काफी मात्रा में गांजा, स्मैक की बरामदगी हुई है। इसके अलावा शराब, कोरेक्स आदि भी जब्त किया गया है।

बरामद सामान

फरवरी-2026 से अबतक कुल 53608. 305 लीटर अवैध शराब, अवैध कफ सीरफ 2355.27 लीटर, गांजा 4027.666 किलोग्राम, स्मैक-5840. 042 ग्राम, नशीला इंजेक्शन 8198 एमएल, नशीला टैबलेट 325 अद्द, विदेश निर्मित पिस्टल-02, देशी कट्टा-05, देशी मस्केट-01, मैगजीन 03, कारतूस 16, मोबाइल 24, चार चक्का 10, नाव-01, भारतीय मुद्रा-53 लाख 53 हजार 544 रूपया, नेपाली मुद्रा-27 हजार 570 रूपया, ट्रक-01, पासबुक-01,एटीएम कार्ड-01, लोहा का भट्ठी-01, इलेक्ट्रीक तराजू-04 बरामद किया गया है। इस मामले में कुल 1505 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जबकि बीते एक सप्ताह के दौरान काफी नशे का सामान बरामदगी और तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।

अवधारणा संबंधी प्रश्न

कौन सा कानून शराबबंदी के तहत लागू हुआ है?
राज्यव्यापी शराबबंदी कानून लागू हुआ है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।