सहरसा: शराबबंदी के बाद स्मैक-गांजा बना नई चुनौती
सहरसा जिले में राज्यव्यापी शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद स्मैक और गांजा का अवैध कारोबार बढ़ गया है। पुलिस ने पिछले छह महीनों में कई किलोग्राम गांजा और स्मैक बरामद किए हैं, पर तस्करी नहीं रुक रही। शराबबंदी के बाद नशे के लिए नया खतरा बन गया है, और 1505 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।
सहरसा, नगर संवाददाता जिले में राज्यव्यापी शराबबंदी कानून लागू होने के बाद कोसी में स्मैक और गांजा का अवैध कारोबार पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। आकड़े के अनुसार पिछले 6 महीने में कई किलोग्राम गांजा और स्मैक बरामदगी सहित तस्करों की गिरफ्तारी होने के बावजूद सप्लाई रुकने का नाम नहीं ले रही। जानकारी के अनुसार शराब तस्करी में शामिल माफिया अब सूखे नशे के कारोबार में सक्रिय हो चुके हैं।
नशे की खपत में वृद्धि
जिले में शराब तस्करी पर कार्रवाई बढ़ने के साथ ही गांजा व स्मैक की खपत व तस्करी बढ़ गई है। शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन होने तथा शराबियों पर पुलिसिया कार्रवाई किए जाने के बाद अब लोग नशे के लिए किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठा रहे हैं। बीते छह महीने के दौरान काफी मात्रा में गांजा, स्मैक की बरामदगी हुई है। इसके अलावा शराब, कोरेक्स आदि भी जब्त किया गया है।
बरामद सामान
फरवरी-2026 से अबतक कुल 53608. 305 लीटर अवैध शराब, अवैध कफ सीरफ 2355.27 लीटर, गांजा 4027.666 किलोग्राम, स्मैक-5840. 042 ग्राम, नशीला इंजेक्शन 8198 एमएल, नशीला टैबलेट 325 अद्द, विदेश निर्मित पिस्टल-02, देशी कट्टा-05, देशी मस्केट-01, मैगजीन 03, कारतूस 16, मोबाइल 24, चार चक्का 10, नाव-01, भारतीय मुद्रा-53 लाख 53 हजार 544 रूपया, नेपाली मुद्रा-27 हजार 570 रूपया, ट्रक-01, पासबुक-01,एटीएम कार्ड-01, लोहा का भट्ठी-01, इलेक्ट्रीक तराजू-04 बरामद किया गया है। इस मामले में कुल 1505 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जबकि बीते एक सप्ताह के दौरान काफी नशे का सामान बरामदगी और तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।
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