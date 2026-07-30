ब्लास्टिंग और डोजरिंग कर अवैध खदान को किया बंद
ब्लास्टिंग और डोजरिंग कर अवैध खदान को किया बंद -झारखंड उत्खनन परियोजना के छह नंबर क्षेत्र में हुई कार्रवाई वेस्ट बोकारो, निज प्रतिनिधि। वेस्ट बोकारो
वेस्ट बोकारो, निज प्रतिनिधि। वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र अंतर्गत झारखंड उत्खनन परियोजना के परियोजना तीन नंबर कांटा घर के पश्चिम दिशा स्थित छह नंबर क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के विरुद्ध गुरुवार को ब्लास्टिंग एवं डोजरिंग की कार्रवाई कर अवैध खदान को बंद कराया गया। जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में बंद खदान के मुहाने को खोलकर रात के अंधेरे में अवैध कोयला खनन किए जाने की सूचना मिल रही थी। सूचना की पुष्टि होने के बाद झारखंड उत्खनन परियोजना प्रबंधन एवं वेस्ट बोकारो ओपी पुलिस के सहयोग से संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पहले ड्रिलिंग की गई, इसके बाद ब्लास्टिंग और डोजरिंग कर अवैध खदान को पूरी तरह बंद कर दिया गया, ताकि भविष्य में अवैध खनन की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
परियोजना प्रबंधन ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान जगनरायण राम (सुरक्षा प्रभारी), विजय कुमार साव (ओवरमैन), अमित कुमार (ब्लास्टिंग ऑफिसर), ईश्वरी उरांव (सुरक्षा प्रभारी), एरिया सुरक्षा प्रभारी मनेही राजभर, सुरेंद्र कुमार, सुनील कुमार तथा वेस्ट बोकारो ओपी से पुअनि अविनाश कुमार सहित परियोजना प्रबंधन, सुरक्षा विभाग एवं पुलिस बल के अन्य जवान मौजूद थे।
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