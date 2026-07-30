ब्लास्टिंग और डोजरिंग कर अवैध खदान को किया बंद

वेस्ट बोकारो, निज प्रतिनिधि। वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र अंतर्गत झारखंड उत्खनन परियोजना के परियोजना तीन नंबर कांटा घर के पश्चिम दिशा स्थित छह नंबर क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के विरुद्ध गुरुवार को ब्लास्टिंग एवं डोजरिंग की कार्रवाई कर अवैध खदान को बंद कराया गया। जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में बंद खदान के मुहाने को खोलकर रात के अंधेरे में अवैध कोयला खनन किए जाने की सूचना मिल रही थी। सूचना की पुष्टि होने के बाद झारखंड उत्खनन परियोजना प्रबंधन एवं वेस्ट बोकारो ओपी पुलिस के सहयोग से संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पहले ड्रिलिंग की गई, इसके बाद ब्लास्टिंग और डोजरिंग कर अवैध खदान को पूरी तरह बंद कर दिया गया, ताकि भविष्य में अवैध खनन की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।