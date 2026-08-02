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लेक फ्रंट : नाव लेकर भागे, अवैध संचालन बंद

By Nitish Soni
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में अवैध नौका विहार चलाने वाले खेवनहार शनिवार को नावों के साथ भाग निकले। पहले से इस गतिविधि की जानकारी समाचार में प्रकाशित होने पर, पैंतरेबाज़ी से लोग नावों पर सवार होकर सफर कर रहे थे। हालांकि, सुरक्षा इंतज़ाम नदारद थे, जिससे खतरा बढ़ गया था।

लेक फ्रंट : नाव लेकर भागे, अवैध संचालन बंद

मुजफ्फरपुर। वरीय संवाददाता लेक फ्रंट में अवैध नौका विहार की शुरुआत करने वाले खेवनहार तीसरे दिन शनिवार को नाव के साथ बोरिया-बिस्तर समेट कर भाग निकले। गैरकानूनी तरीके से हो रहे नौका विहार को लेकर शनिवार (एक अगस्त) को हिन्दुस्तान में ‘खतरनाक : लेक फ्रंट में हो रहा अवैध नौका विहार’ खबर प्रकाशित हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह में पानी से नाव का निकाला गया। इसके बाद टैक्टर पर लाद कर सभी लौट गए। बीते गुरुवार से छतरी लगे डिजाइनर नाव का परिचालन किया जा रहा था। नौका विहार को लेकर प्रति व्यक्ति 50 रुपये वसूले जा रहे थे। नाव पर लाइफ जैकेट या अन्य सुरक्षा इंतजाम नदारद होने से खतरे की आशंका थी।

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लेक दो में कर्बला से सटे झील किनारे नवनिर्मित सीढ़ी के पास से नौका पर लोगों को चढ़ाया या उतारा जा रहा था। नाव के खास तरीके से रंगरोगन के साथ उसमें बैठने को बने डिजाइनर सीट और छतरी को देख लोग चकमा खाकर स्मार्ट सिटी का बोट समझ कर नौका विहार करने लगे।

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