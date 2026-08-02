लेक फ्रंट : नाव लेकर भागे, अवैध संचालन बंद

मुजफ्फरपुर। वरीय संवाददाता लेक फ्रंट में अवैध नौका विहार की शुरुआत करने वाले खेवनहार तीसरे दिन शनिवार को नाव के साथ बोरिया-बिस्तर समेट कर भाग निकले। गैरकानूनी तरीके से हो रहे नौका विहार को लेकर शनिवार (एक अगस्त) को हिन्दुस्तान में ‘खतरनाक : लेक फ्रंट में हो रहा अवैध नौका विहार’ खबर प्रकाशित हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह में पानी से नाव का निकाला गया। इसके बाद टैक्टर पर लाद कर सभी लौट गए। बीते गुरुवार से छतरी लगे डिजाइनर नाव का परिचालन किया जा रहा था। नौका विहार को लेकर प्रति व्यक्ति 50 रुपये वसूले जा रहे थे। नाव पर लाइफ जैकेट या अन्य सुरक्षा इंतजाम नदारद होने से खतरे की आशंका थी।