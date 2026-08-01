सिविल इंजीनियरिंग का छात्र हथियार तस्करी में गिरफ्तार
विभूतिपुर के किशनपुर टभका बेलागाछी के निकट ग्रामीणों ने एक अवैध हथियार तस्कर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। तस्कर के पास से देसी कट्टा और कारतूस बरामद हुए। प्राथमिकी में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तस्कर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती है।
विभूतिपुर। थाना क्षेत्र के किशनपुर टभका बेलागाछी के निकट से ग्रामीणों ने एक अवैध हथियार तस्कर को पकड़कर जमकर पिटाई के बाद पुलिस के हवाले करने के मामले में सअनि मनोज कुमार चौधरी के बयान पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसमें हथियार तस्कर सहित हथियार के सौदागर कुल तीन लोगों को नामजद किया गया है।
अवैध हथियार की बरामदगी
प्राथमिकी में कहा गया है कि गश्ती के दौरान सूचना मिली कि किशनपुर टभका बेलागाछी में एक अवैध हथियार तस्कर किस्म का व्यक्ति के पास संदिगध बैग में हथियार छुपा कर रखा है। जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर रखा है। मौके पर पहुँचने पर बैग तलाशी किया तो बैग से एक देसी कट्टा, दो जिंदा 9 एम एम कारतूस, दो कलम कट पेंसिल बरामद किया। पुलिस ने बरामद सामान को जब्त करते हुए बेहोशी की हालत में आरोपी को सीएचसी में भर्ती कराया।
आरोपी की पहचान
आरोपी की पहचान बरौनी पिपरा देवश निवासी अजय कुमार सिंह का पुत्र अमित कुमार के रूप में हुई। प्राथमिकी में कहा गया है कि वह स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल इंजीनियर संकाय के पंचम सेमेस्टर का छात्र है। अवैध हथियार, गोली क्षेत्र में लाकर बेचता है। उस दिन भी उसने 3 हथियार देसी कट्टा, गोली लेकर बेचने आया था। जिसमें से दो देसी कट्टा किशनपुर टभका के ही अलग-अलग दो लोगों के हाथों को बेचा था। तीसरा हथियार बचाने की कोशिश में था। इस बीच शक के आधार ग्रामीणों ने पकड़ लिया।
पुलिस कार्यवाही
फिलहाल चौकीदार की देख देख में तस्कर का इलाज जारी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि अवैध हथियार रखने, खरीद बिक्री करने के आरोप में तीनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। फिलहाल उसका उपचार जारी है।
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