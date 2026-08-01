पुलिस टीम पर बदमाशों ने चलाई गोली, तीन गिरफ्तार
अवैध असलहा, जीवित व खोखा कारतूस, रस्सी , बोगदा आदि बरामद लावारिश प्रतिबंधित मवेशियों
अवैध असलहा, जीवित व खोखा कारतूस, रस्सी , बोगदा आदि बरामद लावारिश प्रतिबंधित मवेशियों के वध कर मांस बिक्री का जुर्म कबूला
पुलिस की कार्रवाई
जरवलरोड, संवाददाता। जरवलरोड पुलिस ने शनिवार भोर में कुछ बदमाशों की घेराबंदी की। पुलिस कर्मियों ने खुद को बचाते हुए तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया ।
आरोपी और बरामद सामान
आरोपियों के कब्जे से दो अवैध तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस, एक बांका, एक चाकू, बोरी और प्लास्टिक की रस्सी बरामद हुई है। पुलिस का दावा है कि तीनों आरोपी छुट्टा पशुओं को पकड़कर सुनसान स्थानों पर ले जाकर उनका वध कर मांस बेचने की फिराक में थे।
गिरफ्तारी का विवरण
प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में जरवलरोड पुलिस शनिवार तड़के दातारामपुरवा मोड़ के पास संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान तीन संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपियों की पहचान
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अशरफ पुत्र शरीफुल, शरीफुल पुत्र अहमद हसन तथा अकरम पुत्र शरीफुल, निवासी ग्राम हरचन्दा, थाना जरवलरोड के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से एक 12 बोर का तमंचा, एक .315 बोर का तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस, एक बांका, एक चाकू, बोरी तथा प्लास्टिक की रस्सी बरामद की गई।
पूछताछ और मामले का दर्ज़ होना
पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे छुट्टा पशुओं को पकड़कर सुनसान स्थानों पर ले जाकर उनका वध कर मांस बेचते थे। पुलिस ने आर्म्स एक्ट तथा गोवध निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।
मुख्य आरोपी की अपराधिक गतिविधियाँ
मुख्य आरोपी अशरफ पर 21 अपराधिक मुकदमे
जरवलरोड। मुख्य आरोपी अशरफ के खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, गोवध, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट सहित 21 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह कई बार वह जेल भी जा चुका है। पुलिस का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में सक्रिय आपराधिक गिरोह पर प्रभावी कार्रवाई हुई है।
प्रश्नोत्तर
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